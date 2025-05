邁阿密國際近7戰吞5敗　梅西喊話：球隊要團結面對困境

▲邁阿密國際隊長梅西(Lionel Messi)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

梅西(Lionel Messi)昨日率領的邁阿密國際與奧蘭多城在美足聯第13輪賽事中交手,奧蘭多城憑藉著穆里耶爾(Luis Muriel)和帕沙利奇(Marco Pašalić)在上下半場各自進球,外加補時階段索爾哈爾松(Dagu Thórhallsson)再下一城的好表現下,以3比0大勝邁阿密國際,近7場比賽中的第5敗,主將梅西呼籲球隊保持堅強並團結一致。

「我們要繼續前進,這是一段艱難的時期,」梅西賽後接受Apple TV 訪問時表示,「但我們會團結一致,球隊正在經歷困難,因為當大家贏球時一切都很容易,但真正困難來臨時,正是我們更需要團結一致的時候,成為一支真正的團隊,一起向前邁進,因為我們有足夠的實力,要思考下一場比賽,並為之做好準備。」

邁阿密國際上一次獲勝是在今年5月3日,當時他們以4比1擊敗紐約紅牛,之後球隊一勝難求,接連吞下兩場敗仗與一場平局,邁阿密國際目前在美職聯東區排名第六。

「我們正處於一段糟糕的戰績中,」梅西補充道,「但我們必須繼續努力,思考接下來的挑戰,五月份還剩三到四場比賽,我們必須以最好的方式結束這個月,才能為俱樂部世界盃做好準備。」

邁阿密國際總教練馬斯切拉諾(Javier Mascherano)在記者會上也重申隊長梅西的訊息,強調現在不是球員互相指責的時候。

「當我們處於這樣的狀況時,如果每個人都只顧自己,那我們就無法一起度過這個難關,」馬斯切拉諾表示,「很明顯,我們必須一起挺過去,因為這支球隊在賽季初期已經展現了他們的實力。」

「現在,我會承擔全部責任,我不會公開批評任何球員,我不是那種人,沒有人是為了受苦才踏上球場的,每個球員都盡力發揮自己的優點,即使也會犯錯,而我們現在要做的就是盡全力幫助這些球員找回狀態,帶領球隊走出低谷,」馬斯切拉諾最後說。