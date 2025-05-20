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邁阿密國際近7戰吞5敗　梅西喊話：球隊要團結面對困境

▲邁阿密國際隊長梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲邁阿密國際隊長梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

梅西（Lionel Messi）昨日率領的邁阿密國際與奧蘭多城在美足聯第13輪賽事中交手，奧蘭多城憑藉著穆里耶爾（Luis Muriel）和帕沙利奇（Marco Pašalić）在上下半場各自進球，外加補時階段索爾哈爾松（Dagu Thórhallsson）再下一城的好表現下，以3比0大勝邁阿密國際，近7場比賽中的第5敗，主將梅西呼籲球隊保持堅強並團結一致。

「我們要繼續前進，這是一段艱難的時期，」梅西賽後接受Apple TV 訪問時表示，「但我們會團結一致，球隊正在經歷困難，因為當大家贏球時一切都很容易，但真正困難來臨時，正是我們更需要團結一致的時候，成為一支真正的團隊，一起向前邁進，因為我們有足夠的實力，要思考下一場比賽，並為之做好準備。」

邁阿密國際上一次獲勝是在今年5月3日，當時他們以4比1擊敗紐約紅牛，之後球隊一勝難求，接連吞下兩場敗仗與一場平局，邁阿密國際目前在美職聯東區排名第六。

「我們正處於一段糟糕的戰績中，」梅西補充道，「但我們必須繼續努力，思考接下來的挑戰，五月份還剩三到四場比賽，我們必須以最好的方式結束這個月，才能為俱樂部世界盃做好準備。」

邁阿密國際總教練馬斯切拉諾（Javier Mascherano）在記者會上也重申隊長梅西的訊息，強調現在不是球員互相指責的時候。

「當我們處於這樣的狀況時，如果每個人都只顧自己，那我們就無法一起度過這個難關，」馬斯切拉諾表示，「很明顯，我們必須一起挺過去，因為這支球隊在賽季初期已經展現了他們的實力。」

「現在，我會承擔全部責任，我不會公開批評任何球員，我不是那種人，沒有人是為了受苦才踏上球場的，每個球員都盡力發揮自己的優點，即使也會犯錯，而我們現在要做的就是盡全力幫助這些球員找回狀態，帶領球隊走出低谷，」馬斯切拉諾最後說。

關鍵字： 美足聯邁阿密國際梅西

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