運動雲

>

台灣最強混雙回來了！林昀儒、鄭怡靜力退瑞典強敵晉世錦賽16強

▲▼桌球世錦賽，混雙林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲台灣最強混雙林昀儒、鄭怡靜睽違近3年再次合體，挺進世錦賽16強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

睽違近3年再次合體的林昀儒、鄭怡靜，在2025年世界桌球錦標賽混雙首戰僅花15分鐘就光速下班，今（19）日次輪強碰瑞典第6種子卡爾松（Kristian Karlsson）、卡爾柏格（Christina Kallberg），儘管首局以9比11讓出，但接下來越打越順，以11比6、11比6、11比4獲勝，順利前進16強。

林昀儒與東京奧運銅牌搭檔鄭怡靜再次合拍，兩人曾在2021年世錦賽摘下混雙銅牌，此次首戰面對哈薩克組合哈爾奇、羅馬納娃絲卡亞，雙方實力有明顯落差，小林與「學姐」僅花15分鐘就晉級，今日32強賽可說是首個挑戰，對手是高居第6種子的瑞典強敵卡爾松、卡爾柏格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙方首局一路拉鋸打到9比9，林昀儒、鄭怡靜關鍵時刻連丟2分，以9比11讓出。兩人次局重整旗鼓，一度打出7比2攻勢，當對手步步進逼將分差縮小到2分，台灣組合也沒慌了手腳，靠著對手擰拉沒過網再次拉開分差，以11比6扳平戰局。

▲▼桌球世錦賽，混雙林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

來到第3局，6比6平手後，鄭怡靜強勢的正手回擊得分，超前了比數，加上對手出現掛網失誤，取得10比6、4個局點，以11比6再下一城，總局數2比1聽牌。

進入第4局，台灣組合打出強勢表現，兩人展現好默契和優異的個人能力，一路把分差擴大到7比1，最終就以11比4成功關門，總局數3比1獲勝，搶下混雙16強門票。

林昀儒賽後表示，這一戰每局比分都咬很緊，第1局輸了之後，就是1分1分去努力、想好戰術。鄭怡靜則說，很開心能再次搭配，期待後續的比賽。

關鍵字： 桌球世錦賽林昀儒鄭怡靜

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

【到底是多不信任我】狗狗睡覺也不忘守護暖燈　一動便抓包XD

熱門新聞

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士大物遭冷凍真正原因曝

2衛少G7正負值-34　球迷：該退休了

3大谷翔平猛打賞救不了道奇

4雷霆搶七戰狂勝32分闖西區冠軍賽

5「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！

最新新聞

1吳念庭一軍復出一場　台鋼回應

2TPBL球隊出走？　莊瑞雄保證不會

3高錦瑋年度助攻王　喊話專打背水一戰

4全家「李珠珢限定店」快閃！女神親自收銀

5林昀儒、鄭怡靜力退強敵晉世錦賽16強

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366