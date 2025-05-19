台灣最強混雙回來了！林昀儒、鄭怡靜力退瑞典強敵晉世錦賽16強

▲台灣最強混雙林昀儒、鄭怡靜睽違近3年再次合體，挺進世錦賽16強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

睽違近3年再次合體的林昀儒、鄭怡靜，在2025年世界桌球錦標賽混雙首戰僅花15分鐘就光速下班，今（19）日次輪強碰瑞典第6種子卡爾松（Kristian Karlsson）、卡爾柏格（Christina Kallberg），儘管首局以9比11讓出，但接下來越打越順，以11比6、11比6、11比4獲勝，順利前進16強。

林昀儒與東京奧運銅牌搭檔鄭怡靜再次合拍，兩人曾在2021年世錦賽摘下混雙銅牌，此次首戰面對哈薩克組合哈爾奇、羅馬納娃絲卡亞，雙方實力有明顯落差，小林與「學姐」僅花15分鐘就晉級，今日32強賽可說是首個挑戰，對手是高居第6種子的瑞典強敵卡爾松、卡爾柏格。

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雙方首局一路拉鋸打到9比9，林昀儒、鄭怡靜關鍵時刻連丟2分，以9比11讓出。兩人次局重整旗鼓，一度打出7比2攻勢，當對手步步進逼將分差縮小到2分，台灣組合也沒慌了手腳，靠著對手擰拉沒過網再次拉開分差，以11比6扳平戰局。

來到第3局，6比6平手後，鄭怡靜強勢的正手回擊得分，超前了比數，加上對手出現掛網失誤，取得10比6、4個局點，以11比6再下一城，總局數2比1聽牌。

進入第4局，台灣組合打出強勢表現，兩人展現好默契和優異的個人能力，一路把分差擴大到7比1，最終就以11比4成功關門，總局數3比1獲勝，搶下混雙16強門票。

林昀儒賽後表示，這一戰每局比分都咬很緊，第1局輸了之後，就是1分1分去努力、想好戰術。鄭怡靜則說，很開心能再次搭配，期待後續的比賽。