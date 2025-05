開季至今一勝難求　43歲韋蘭德坦言「神秘的不適感」

▲現年43歲的巨人老將韋蘭德(Justin Verlander)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間19日上午,舊金山巨人在主場3比2力退踢館的奧克蘭運動家,完成3連戰橫掃,生涯262勝的巨人先發韋蘭德(Justin Verlander)今天主投4局丟2分無關勝敗,叩關本季首勝再度失敗;賽後韋蘭德受訪時坦言自己身體出狀況,並希望傷勢只是暫時性的。

VERLANDER: "I was dealing with something physically that the team was aware of... clearly it was kind of affecting my velocity and mechanics."



Can you detail it a little bit?



VERLANDER: "Nah I'd rather not." pic.twitter.com/3Va7J8LYCF