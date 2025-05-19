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開季至今一勝難求　43歲韋蘭德坦言「神秘的不適感」

▲現年43歲的巨人老將韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

▲現年43歲的巨人老將韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間19日上午，舊金山巨人在主場3比2力退踢館的奧克蘭運動家，完成3連戰橫掃，生涯262勝的巨人先發韋蘭德（Justin Verlander）今天主投4局丟2分無關勝敗，叩關本季首勝再度失敗；賽後韋蘭德受訪時坦言自己身體出狀況，並希望傷勢只是暫時性的。

韋蘭德此役投出五次保送、總共84球，最快球速僅達到93英哩；「我身體有點狀況，不過還是硬撐著投完，」韋蘭德說，「這確實影響到我的球速和投球機制，而球隊也知道這點。」

1局下半巨人開路先鋒拉莫斯（Heliot Ramos）鎖定運動家右投史普林斯（Jeffrey Springs）投出的第1球，光速開轟助隊1比0先馳得點，無奈掛帥主投的韋蘭德在4局上半被巴特勒（Lawrence Butler）敲出2分打點的逆轉安打超前比分；韋蘭德最終僅完成4局的投球任務，被敲出3支安打責失2分，送出1次三振及5次保送，本季第10場出賽再度與勝投失之交臂。

8局下半主場巨人吹起反攻號角，韋德（LaMonte Wade Jr）擊出三壘安打後，代打上陣的貝利（Patrick Bailey）敲出中間方向的穿越安打送回追平分，巨人2比2扳平比分，緊接著拉莫斯把握機會敲出適時安打，一棒送回超前分；9局上半巨人終結者沃克（Ryan Walker）繳出3上3下順利守成，終場巨人3比2收下比賽，喜迎逆轉勝。

這場比賽是韋蘭德職業生涯中，首次在4局內投出至少5次保送的一場比賽，韋蘭德表示那個「神秘的不適」對他的控球影響非常大，韋蘭德在手套邊的投球多次偏離目標，但球速的下降更明顯顯示出了異常。

「當比賽第一球只有90英哩時，大家其實都不太高興，但我一直與教練團保持密切溝通，我們都相信我不會在場上冒著重傷的風險，」韋蘭德最後說，「我只是想上場，為球隊爭取一個機會。」

關鍵字： MLB舊金山巨人韋蘭德

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