溫班亞瑪自許下季做「骯髒活」　血栓復健不怨天尤人：很幸運了

▲溫班亞瑪因血栓問題，本季早早報銷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在本季明星賽後因右肩血栓問題提前報銷，讓原本看似重建完成的馬刺頓時失去方向。不過，這位7呎5吋的狀元郎並未因此陷入負面情緒，反而以積極態度看待這段休養期，並自認「非常幸運」。

「回顧那段時間，我真的覺得自己很幸運。」溫班亞瑪表示，「我得到最棒的醫療照顧，從醫院到訓練團隊，每個人都令我敬佩，他們不只專業，還是發自內心關心我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

血栓原是一項可能威脅運動員生命的嚴重症狀，如今溫班亞瑪順利邁出康復第一步，他不僅沒有抱怨，還展現出感恩心態，「這種事發生在任何人身上都不容易，我們每個人都得接受命運，我依然是世界上最幸運的那1%，我沒什麼好抱怨的，這只是個微小的挫折。」

在養傷期間，溫班亞瑪並未與球隊脫節，他經常觀察比賽並從隊友身上學習，「我看到球隊的拚勁和無私精神不斷成長，甚至有時我會想，『如果我在場上，我也想像他們一樣拼命。』」他特別點名強森（Keldon Johnson）與2022年首輪選秀維斯利（Blake Wesley），「他們像機器一樣每場都全力以赴，這種投入讓我很受鼓舞。」

▲福克斯（右）左小指受傷開刀，整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

儘管缺少溫班亞瑪與中途報銷的福克斯（De'Aaron Fox），馬刺仍在3月末拉出3連勝，並在球季尾聲贏下最後3戰中的2場，展現團隊韌性。最終，馬刺以34勝48敗作收，較上季進步12場，溫班亞瑪個人則在場均得分、籃板、阻攻與上場時間皆創生涯新高，並再次成為聯盟阻攻王，儘管他缺席了最後2個月。

對於下季展望，溫班亞瑪表明將以不同態度回歸，「我願意做那些所謂的骯髒工作，就像隊友們每天所做的一樣。」這樣的轉變也顯示他不再只是一名天賦異稟的防守怪物，更願意成為帶動整隊能量的核心，不只讓馬刺球迷充滿期待，也勢必讓對手感到警惕，一位能阻攻、能運球、能投三分，現在還願意幹骯髒活的7呎5吋長人，將變得更加難以對付。

▲溫班亞瑪期許下季能多做「骯髒活」。（圖／達志影像／美聯社）