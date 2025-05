8局9K苦吞完投敗　海盜斯金斯：「只能繼續前進」

▲斯金斯(Paul Skenes)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間19日上午,匹茲堡海盜客場會師費城費城人,海盜火球王牌斯金斯(Paul Skenes)本戰大顯神威,主投8局繳出9次三振、僅失1分的優質好投,無奈自家打線遭費城投手群強力封鎖一分未得,終場海盜0比1吞敗,賽後斯金斯不氣餒並直言「只能繼續前進」。

斯金斯今天只在5局下半1出局一、三壘有人時,被費城人左打馬許(Brandon Marsh)敲出滾地球失掉1分;斯金斯全場投滿8局耗費102球,被敲出3支安打,飆出9次三振外有1次保送,責失1分,賽後防禦率下降至2.44,但仍吞下本季第5敗。

「他投得無懈可擊,應該贏得勝利,」海盜代理總教練凱利(Don Kelly)賽後表示;此役之前,斯金斯在前三場先發共投出11次保送,而這場比賽僅有1次保送,9次三振也追平本季最高紀錄,22次揮空則追平個人生涯新高。

Brandon Marsh is safe after hustling down the line while Nick Castellanos comes into score, 1-0 Phillies.pic.twitter.com/x2tgzGZur5