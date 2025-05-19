運動雲

>

8局9K苦吞完投敗　海盜斯金斯：「只能繼續前進」

▲斯金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間19日上午，匹茲堡海盜客場會師費城費城人，海盜火球王牌斯金斯（Paul Skenes）本戰大顯神威，主投8局繳出9次三振、僅失1分的優質好投，無奈自家打線遭費城投手群強力封鎖一分未得，終場海盜0比1吞敗，賽後斯金斯不氣餒並直言「只能繼續前進」。

斯金斯今天只在5局下半1出局一、三壘有人時，被費城人左打馬許（Brandon Marsh）敲出滾地球失掉1分；斯金斯全場投滿8局耗費102球，被敲出3支安打，飆出9次三振外有1次保送，責失1分，賽後防禦率下降至2.44，但仍吞下本季第5敗。

「他投得無懈可擊，應該贏得勝利，」海盜代理總教練凱利（Don Kelly）賽後表示；此役之前，斯金斯在前三場先發共投出11次保送，而這場比賽僅有1次保送，9次三振也追平本季最高紀錄，22次揮空則追平個人生涯新高。

斯金斯今天的優秀表現也讓費城人當家重砲哈波（Bryce Harper）讚不絕口，「這是真的，他真的很強，」哈波提及，「他的球質超棒，完全是頂尖水準，他會在這裡，是因為他不只是個好投手，更是一個好人，看他投球真是種享受。」

海盜上一次有投手完投並送出至少9次三振卻吞下敗仗時，已經要追溯到1999年的施密特（Jason Schmidt）；斯金斯5月至今尚未拿下勝投，海盜隊在他五月的先發中一勝未得，在這6場先發中，斯金斯投了38.1局只失9分，自責分率則為2.11。

「顯然，很多事情不在我掌控之中，」斯金斯最後說，「其他人也一樣，我們只能在個人層面上控制自己能掌控的事，這一直是我專注的目標，雖然這個月以來可能有點困難，但我們沒有其他選擇，只能繼續向前，只能繼續走下去。」

關鍵字： MLB匹茲堡海盜斯金斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

熱門新聞

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士大物遭冷凍真正原因曝

2衛少G7正負值-34　球迷：該退休了

3大谷翔平猛打賞救不了道奇

4雷霆搶七戰狂勝32分闖西區冠軍賽

5「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！

最新新聞

1楊勇緯助攻！法教練世壯運摘金

2投手大谷何時復出？道奇高層曝計畫

3溫班亞瑪自許下季做「骯髒活」

443歲韋蘭德開季至今一勝難求

5鈴木單場2次犧牲打　感謝隊友積極跑壘

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366