8局9K苦吞完投敗　海盜斯金斯：「只能繼續前進」

▲斯金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間19日上午，匹茲堡海盜客場會師費城費城人，海盜火球王牌斯金斯（Paul Skenes）本戰大顯神威，主投8局繳出9次三振、僅失1分的優質好投，無奈自家打線遭費城投手群強力封鎖一分未得，終場海盜0比1吞敗，賽後斯金斯不氣餒並直言「只能繼續前進」。

Paul Skenes this afternoon:



8.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 9 SO

102 pitches, 71 strikes, 22 whiffs



Complete game. 1-0 loss. Pain. pic.twitter.com/D01fB9lkOW [廣告]請繼續往下閱讀... May 18, 2025

斯金斯今天只在5局下半1出局一、三壘有人時，被費城人左打馬許（Brandon Marsh）敲出滾地球失掉1分；斯金斯全場投滿8局耗費102球，被敲出3支安打，飆出9次三振外有1次保送，責失1分，賽後防禦率下降至2.44，但仍吞下本季第5敗。

「他投得無懈可擊，應該贏得勝利，」海盜代理總教練凱利（Don Kelly）賽後表示；此役之前，斯金斯在前三場先發共投出11次保送，而這場比賽僅有1次保送，9次三振也追平本季最高紀錄，22次揮空則追平個人生涯新高。

Brandon Marsh is safe after hustling down the line while Nick Castellanos comes into score, 1-0 Phillies.pic.twitter.com/x2tgzGZur5 — Andrew Coté (@acote_88) May 18, 2025

斯金斯今天的優秀表現也讓費城人當家重砲哈波（Bryce Harper）讚不絕口，「這是真的，他真的很強，」哈波提及，「他的球質超棒，完全是頂尖水準，他會在這裡，是因為他不只是個好投手，更是一個好人，看他投球真是種享受。」

海盜上一次有投手完投並送出至少9次三振卻吞下敗仗時，已經要追溯到1999年的施密特（Jason Schmidt）；斯金斯5月至今尚未拿下勝投，海盜隊在他五月的先發中一勝未得，在這6場先發中，斯金斯投了38.1局只失9分，自責分率則為2.11。

Paul Skenes 8 innings pitched, 9 strikeouts, 3 hits allowed.



Pirates lost 1-0. pic.twitter.com/vE5S6jeOhI — Baseball (@mlbelites_) May 18, 2025

「顯然，很多事情不在我掌控之中，」斯金斯最後說，「其他人也一樣，我們只能在個人層面上控制自己能掌控的事，這一直是我專注的目標，雖然這個月以來可能有點困難，但我們沒有其他選擇，只能繼續向前，只能繼續走下去。」