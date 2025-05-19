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昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

▲▼昆凌爺爺羅倫斯Laurence Quinlivan出戰世壯運90歲以上組200公尺短跑。（圖／記者李毓康攝）

▲昆凌爺爺羅倫斯出戰世壯運90歲以上組200公尺短跑再添1銀。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會今（19）日進行第2天賽程，昨日包辦1金1銀的90歲「昆凌爺爺」羅倫斯（Laurence Quinlivan）在男子200公尺90歲以上組登場，與他同組的91歲蒙古選手策倫（Radnaa Tseren）開賽就急速狂奔，以36秒32完賽摘金，羅倫斯雖落後仍奮力完賽，再進帳1面銀牌。

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羅倫斯年輕時就有田徑底子，曾奪得澳洲高中鉛球冠軍，去年更在「全國常青田徑國際錦標賽」85歲組100公尺跑出20.53秒佳績勇奪金牌。此次參加世壯運，他一口氣報名100公尺、200公尺短跑，以及鐵餅、標槍、鉛球等多個項目，昨日他在標槍與100公尺各拿下1金1銀，賽後喊話一點都不累。

▲▼昆凌爺爺羅倫斯Laurence Quinlivan出戰世壯運90歲以上組200公尺短跑。（圖／記者李毓康攝）

▲昆凌爺爺羅倫斯奮力完賽。（圖／記者李毓康攝）

羅倫斯今日上午換出戰男子200公尺90歲以上組，他同組的勁敵依舊是昨日在100公尺擊敗他的蒙古選手策倫，對方開賽就急速狂奔，幾乎沒減速之下繳出36秒32的成績，讓負責轉播的主播和賽評驚呼，「太可怕了吧！」開玩笑說要檢查他的護照。

最終策倫毫無懸念贏得金牌，「昆凌爺爺」羅倫斯也奮力完賽摘銀，個人世壯運累計1金2銀，他接下來21日下午還要挑戰鐵餅，22日下午5點參加鉛球初賽。

▲▼昆凌爺爺羅倫斯Laurence Quinlivan出戰世壯運90歲以上組200公尺短跑。（圖／記者李毓康攝）

▲91歲蒙古阿公策倫（中）從開賽就急速狂奔，摘下200公尺短跑金牌。（圖／記者李毓康攝）

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