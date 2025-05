「西班牙鬥牛士」賈索正式入選FIBA名人堂　深情發文致謝

▲賈索入選FIBA名人堂。(圖/翻攝自X/@paugasol)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前湖人中鋒賈索(Pau Gasol)在退役後再度獲得國際籃壇肯定,他於上周末正式入選FIBA名人堂,這位曾與布萊恩(Kobe Bryant)聯手奪下2座NBA總冠軍的西班牙長人,對此榮譽表達深深感謝。

頒獎典禮於巴林首都麥納瑪舉行,賈索與多位男女籃壇傳奇一同接受表揚,他表示,能被FIBA肯定不僅是對他個人,也是對西班牙籃球的認可。

賈索2008年從灰熊被交易至湖人,與Kobe組成黃金內外線搭檔,並在2009與2010年助隊連霸奪冠,他技術細膩、籃球智商極高,是Kobe口中「最懂配合的內線搭檔」。

▲賈索與Kobe曾聯手奪下2連霸。(圖/達志影像/美聯社)

除了NBA生涯,他於國際賽的成就同樣輝煌,代表西班牙出戰FIBA世界盃與奧運共奪得2銀1銅,與弟弟小賈索(Marc Gasol)一同為西班牙籃球立下豐功偉業。

根據統計,賈索NBA生涯共出賽1226場,平均繳出17分、9.2籃板、3.2助攻,投籃命中率達50.7%、三分球命中率亦有36.8%,是一位在時代轉型中極具影響力的現代中鋒。

他的FIBA生涯同樣輝煌,代表西班牙國家隊出賽117場,場均19.4分、7.7籃板、1.8助攻,也獲得多項榮譽肯定,曾獲FIBA世界盃MVP、2次FIBA歐錦賽MVP、4次歐洲最佳球員、2次Mister Europa年度球員、2020年FIBA歐錦賽夢幻五人等多項大獎。

It’s a true privilege to be part of the FIBA Hall of Fame alongside these amazing inductees, and specially with my family by my side.



Thank you, @FIBA, for the recognition and for your continued efforts in promoting basketball around the world pic.twitter.com/3EXkMtMhDn