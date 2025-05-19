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「西班牙鬥牛士」賈索正式入選FIBA名人堂　深情發文致謝

▲▼賈索入選FIBA名人堂。（圖／翻攝自X／@paugasol）

▲賈索入選FIBA名人堂。（圖／翻攝自X／@paugasol）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前湖人中鋒賈索（Pau Gasol）在退役後再度獲得國際籃壇肯定，他於上周末正式入選FIBA名人堂，這位曾與布萊恩（Kobe Bryant）聯手奪下2座NBA總冠軍的西班牙長人，對此榮譽表達深深感謝。

頒獎典禮於巴林首都麥納瑪舉行，賈索與多位男女籃壇傳奇一同接受表揚，他表示，能被FIBA肯定不僅是對他個人，也是對西班牙籃球的認可。

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賈索2008年從灰熊被交易至湖人，與Kobe組成黃金內外線搭檔，並在2009與2010年助隊連霸奪冠，他技術細膩、籃球智商極高，是Kobe口中「最懂配合的內線搭檔」。

▲▼賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈索與Kobe曾聯手奪下2連霸。（圖／達志影像／美聯社）

除了NBA生涯，他於國際賽的成就同樣輝煌，代表西班牙出戰FIBA世界盃與奧運共奪得2銀1銅，與弟弟小賈索（Marc Gasol）一同為西班牙籃球立下豐功偉業。

根據統計，賈索NBA生涯共出賽1226場，平均繳出17分、9.2籃板、3.2助攻，投籃命中率達50.7%、三分球命中率亦有36.8%，是一位在時代轉型中極具影響力的現代中鋒。

他的FIBA生涯同樣輝煌，代表西班牙國家隊出賽117場，場均19.4分、7.7籃板、1.8助攻，也獲得多項榮譽肯定，曾獲FIBA世界盃MVP、2次FIBA歐錦賽MVP、4次歐洲最佳球員、2次Mister Europa年度球員、2020年FIBA歐錦賽夢幻五人等多項大獎。

對於入選FIBA名人堂，這位橫跨NBA與國際賽場的傳奇中鋒，親自在社群媒體發表感言，「能與這些傑出人物一同進入FIBA名人堂，還有我摯愛的家人陪伴在側，這是一份真正的榮幸，謝謝FIBA的肯定，也感謝你們持續為推廣籃球所做的努力。」

 
關鍵字： NBAFIBA賈索名人堂湖人

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