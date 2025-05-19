運動雲

>

過30歲就聊抗老？菊池雄星爆料大谷翔平場邊話題：化妝水與遛狗

▲菊池雄星對決大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星對決大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇19日（台灣時間）與天使交手，終場道奇以4比6落敗。天使隊左投菊池雄星此役繳出六局途中僅失1分的好投，雖然投出4次保送、送出7次三振，但在第六局一壘守備時不慎扭傷右腳踝並跌倒，帶著勝投資格退場。無奈後援投手守不住領先，使他錯失本季首勝。

「花卷東對決」成為本場亮點，大谷翔平對上花卷東高校學長、天使隊左投菊池雄星，全場敲出3支安打，其中兩支正是從菊池手中擊出，包含貢獻首分打點的右外野安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後，菊池也提及了前一天賽前與道奇的日本「三人幫」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在場邊閒聊的珍貴時光。這段持續13分鐘的互動笑聲不斷，回憶起來，菊池表示：「其實沒聊什麼特別的事啦，也沒講什麼大家會感到驚喜的內容。」

不過他隨後笑著補充道：「因為大家年紀都超過30了，就會聊一些抗老化的話題，比如說哪個牌子的化妝水比較好之類的。」透露了與去年滿30歲的大谷間的一段私下對話。

此外，四人皆是飼養狗狗的「愛犬人士」，他們也開心地聊起彼此的毛孩，甚至表示：「以後要不要帶狗一起去跑跑犬公園啊？」不禁令人期待他們集合遛狗的畫面。

菊池也笑說：「我還順便幫我家鄉的設施打個廣告啦！」他指的是自己在岩手縣花卷市設立的全天候訓練基地「KING OF THE HILL」，不僅與後輩打趣互動，也讓媒體會心一笑。

關鍵字： 菊池雄星大谷翔平洛杉磯道奇天使隊日本球星

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

【拍照手忙腳亂XD】新人兩家合照「比愛心」爸媽手勢大亂鬥 C字OK全出現！

熱門新聞

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士大物遭冷凍真正原因曝

2衛少G7正負值-34　球迷：該退休了

3大谷翔平猛打賞救不了道奇

4雷霆搶七戰狂勝32分闖西區冠軍賽

5「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！

最新新聞

1貝林傑滿貫砲率洋基8比2痛宰大都會

2「警花」謝伯韶世壯運仰式摘銀

3昆凌阿公喊高雄No.1　親揭最大主因

4阪神王牌對巨人拚甲子園對戰8連勝

5字母哥本周與公鹿「關鍵會談」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366