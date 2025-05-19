過30歲就聊抗老？菊池雄星爆料大谷翔平場邊話題：化妝水與遛狗

▲菊池雄星對決大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇19日（台灣時間）與天使交手，終場道奇以4比6落敗。天使隊左投菊池雄星此役繳出六局途中僅失1分的好投，雖然投出4次保送、送出7次三振，但在第六局一壘守備時不慎扭傷右腳踝並跌倒，帶著勝投資格退場。無奈後援投手守不住領先，使他錯失本季首勝。

「花卷東對決」成為本場亮點，大谷翔平對上花卷東高校學長、天使隊左投菊池雄星，全場敲出3支安打，其中兩支正是從菊池手中擊出，包含貢獻首分打點的右外野安打。

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賽後，菊池也提及了前一天賽前與道奇的日本「三人幫」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在場邊閒聊的珍貴時光。這段持續13分鐘的互動笑聲不斷，回憶起來，菊池表示：「其實沒聊什麼特別的事啦，也沒講什麼大家會感到驚喜的內容。」

不過他隨後笑著補充道：「因為大家年紀都超過30了，就會聊一些抗老化的話題，比如說哪個牌子的化妝水比較好之類的。」透露了與去年滿30歲的大谷間的一段私下對話。

此外，四人皆是飼養狗狗的「愛犬人士」，他們也開心地聊起彼此的毛孩，甚至表示：「以後要不要帶狗一起去跑跑犬公園啊？」不禁令人期待他們集合遛狗的畫面。

菊池也笑說：「我還順便幫我家鄉的設施打個廣告啦！」他指的是自己在岩手縣花卷市設立的全天候訓練基地「KING OF THE HILL」，不僅與後輩打趣互動，也讓媒體會心一笑。