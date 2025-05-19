雷霆3主將談G7壓力　禿曼巴幽默回：沒感覺就是連環殺人兇手

▲雷霆G7淘汰金塊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆在西區準決賽G7以125比93大勝金塊，隊史自2016年來首度晉級西區冠軍賽。然而在這場關鍵戰役中，雷霆3位主力SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）與威廉斯（Jalen Williams）紛紛坦承賽前非常緊張，甚至前一晚睡不著。

卡魯索賽後幽默表示，「如果你在G7前完全沒感覺，那你大概是連環殺人兇手吧。」他此戰雖從板凳出發，卻靠防守徹底改變比賽節奏，多次貼身防守3屆MVP約基奇（Nikola Jokic），成功限制對手進攻。他笑說，雖然賽前有點焦躁，但那情緒更多是「等不及要開打」。

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「我們已經對戰6場了，彼此都太熟悉，只差正式開打而已。」卡魯索說，「這場比賽，沒有多餘的事要做，就是拚到底。」

▲雷霆卡魯索、威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆一哥SGA同樣直言，「我很緊張，因為我們整個賽季、整個夏天都非常努力，造就今天能走到這裡，如果不拿出最好的表現，一切都可能前功盡棄。」他也強調，「這種緊張感反而成為我發揮的動力。」

SGA全場砍下35分（19投12中、三分4投3中），另有3籃板、4助攻、3抄截、1阻攻，且0失誤，徹底統治比賽。

▲雷霆挺進西區冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

至於威廉斯也坦言自己前一晚幾乎沒睡，「並不是緊張，而是太興奮、太想開打了。」他在第2節獨得17分，最終貢獻24分、5籃板、7助攻，徹底擺脫前幾戰進攻低潮。

雷霆此戰雖在開局一度落後11分，但全隊沉著應對、逐步反超，最終以32分之差淘汰金塊，展現不凡抗壓與成熟度。他們將在西區冠軍賽對決另一年輕勢力明尼蘇達灰狼。