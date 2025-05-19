運動雲

>

雷霆3主將談G7壓力　禿曼巴幽默回：沒感覺就是連環殺人兇手

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、卡魯索、威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆G7淘汰金塊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆在西區準決賽G7以125比93大勝金塊，隊史自2016年來首度晉級西區冠軍賽。然而在這場關鍵戰役中，雷霆3位主力SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）與威廉斯（Jalen Williams）紛紛坦承賽前非常緊張，甚至前一晚睡不著。

卡魯索賽後幽默表示，「如果你在G7前完全沒感覺，那你大概是連環殺人兇手吧。」他此戰雖從板凳出發，卻靠防守徹底改變比賽節奏，多次貼身防守3屆MVP約基奇（Nikola Jokic），成功限制對手進攻。他笑說，雖然賽前有點焦躁，但那情緒更多是「等不及要開打」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們已經對戰6場了，彼此都太熟悉，只差正式開打而已。」卡魯索說，「這場比賽，沒有多餘的事要做，就是拚到底。」

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、卡魯索、威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆卡魯索、威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆一哥SGA同樣直言，「我很緊張，因為我們整個賽季、整個夏天都非常努力，造就今天能走到這裡，如果不拿出最好的表現，一切都可能前功盡棄。」他也強調，「這種緊張感反而成為我發揮的動力。」

SGA全場砍下35分（19投12中、三分4投3中），另有3籃板、4助攻、3抄截、1阻攻，且0失誤，徹底統治比賽。

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、卡魯索、威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆挺進西區冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

至於威廉斯也坦言自己前一晚幾乎沒睡，「並不是緊張，而是太興奮、太想開打了。」他在第2節獨得17分，最終貢獻24分、5籃板、7助攻，徹底擺脫前幾戰進攻低潮。

雷霆此戰雖在開局一度落後11分，但全隊沉著應對、逐步反超，最終以32分之差淘汰金塊，展現不凡抗壓與成熟度。他們將在西區冠軍賽對決另一年輕勢力明尼蘇達灰狼。

關鍵字： NBASGA吉爾吉斯-亞歷山大威廉斯卡盧索雷霆

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門新聞

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士大物遭冷凍真正原因曝

2衛少G7正負值-34　球迷：該退休了

3大谷翔平猛打賞救不了道奇

4雷霆搶七戰狂勝32分闖西區冠軍賽

5「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！

最新新聞

1貝林傑滿貫砲率洋基8比2痛宰大都會

2「警花」謝伯韶世壯運仰式摘銀

3昆凌阿公喊高雄No.1　親揭最大主因

4阪神王牌對巨人拚甲子園對戰8連勝

5字母哥本周與公鹿「關鍵會談」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366