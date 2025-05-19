羅馬決賽兩盤痛擊球王辛納！　艾卡拉茲笑捧金盃創紀錄

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

羅馬大師賽最終決賽，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）克服首盤慢熱危機，挽救兩記盤末點後成功贏得搶七，耗時1小時44分鐘成功以7比6（5）、6比1直落二擊退地主義大利球王辛納（Jannik Sinner）奪下冠軍；艾卡拉茲終結辛納近期26連勝，也讓滿場義大利球迷乘興而來、敗興而歸。

「我真的非常開心能拿下首座羅馬冠軍，希望這不會是最後一次，」艾卡拉茲賽後高興表示，「我首先要說的是，很高興看到辛納回到這麼高的水準，我知道他休息了三個月後首次復出就打進大師賽決賽，這太瘋狂了，我要恭喜他。」

「我也為自己感到驕傲，特別是我在心理上對這場比賽的準備，戰術上，我從第一分到最後一分都表現得相當出色，整場比賽我都保持穩定發揮，這讓我非常自豪，」艾卡拉茲接著說。

賽後艾卡拉茲在生涯交手中以7勝4負領先辛納，也成為本賽季第一位拿下三座ATP巡迴賽冠軍的選手（鹿特丹、蒙地卡羅、羅馬）；艾卡拉茲今年30場勝場排名所有球員第一，更成為史上第5位贏得三座紅土大師1000冠軍的球員，前4人分別是納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）、庫爾滕（Gustavo Kuerten）與里奧斯（Marcelo Rios）。

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「現在所有目光都集中在巴黎，也就是法網了，」艾卡拉茲說道，「擊敗辛納贏得羅馬冠軍，讓我對巴黎充滿信心，我總是對自己說決賽不是為了出場，而是為了贏，我每次打決賽都用這種心態應對。」