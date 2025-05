羅馬決賽兩盤痛擊球王辛納！　艾卡拉茲笑捧金盃創紀錄

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

羅馬大師賽最終決賽,西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)克服首盤慢熱危機,挽救兩記盤末點後成功贏得搶七,耗時1小時44分鐘成功以7比6(5)、6比1直落二擊退地主義大利球王辛納(Jannik Sinner)奪下冠軍;艾卡拉茲終結辛納近期26連勝,也讓滿場義大利球迷乘興而來、敗興而歸。

your new Rome champion pic.twitter.com/Xf7ShJECrV

「我真的非常開心能拿下首座羅馬冠軍,希望這不會是最後一次,」艾卡拉茲賽後高興表示,「我首先要說的是,很高興看到辛納回到這麼高的水準,我知道他休息了三個月後首次復出就打進大師賽決賽,這太瘋狂了,我要恭喜他。」

「我也為自己感到驕傲,特別是我在心理上對這場比賽的準備,戰術上,我從第一分到最後一分都表現得相當出色,整場比賽我都保持穩定發揮,這讓我非常自豪,」艾卡拉茲接著說。

賽後艾卡拉茲在生涯交手中以7勝4負領先辛納,也成為本賽季第一位拿下三座ATP巡迴賽冠軍的選手(鹿特丹、蒙地卡羅、羅馬);艾卡拉茲今年30場勝場排名所有球員第一,更成為史上第5位贏得三座紅土大師1000冠軍的球員,前4人分別是納達爾(Rafael Nadal)、喬科維奇(Novak Djokovic)、庫爾滕(Gustavo Kuerten)與里奧斯(Marcelo Rios)。

this is how you win a set pic.twitter.com/fAP8fepGMO