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布萊恩7局優質先發領軍　水手橫掃教士鞏固美西龍頭

▲西雅圖水手先發右投布萊恩（Bryan Woo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西雅圖水手先發右投布萊恩（Bryan Woo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間19日上午，西雅圖水手靠著先發右投布萊恩（Bryan Woo）7局5K僅失1分優質先發的率領下，客場6比1擊退教士完成3連戰橫掃，賽後水手戰績提升至26勝19敗，領先同區排名第2太空人2.5場勝差，持續鞏固龍頭寶座。

「他們很開心，」賽後主帥威爾森（Dan Wilson）說道，「而他們也確實該如此，」整個賽季會有很多變化，威爾森表示自己對球員強調的一直都是「無論發生什麼事，都不要改變你是誰，或改變你想要完成的事。」

「這些球員知道自己是誰，」威爾森提及，「上週他們沒有慌張（指連敗低潮），他們知道自己只需要出來執行比賽。」

1局下半主場教士憑藉著小塔提斯（Fernando Tatis Jr）首打席全壘打取得1比0領先；水手打線則是在4局上半予以反擊，亞羅薩倫納（Randy Arozarena）鎖定教士王牌金（Michael King）83英哩滑切球一棒扛出左外野助隊1比1追平，緊接著塔維拉斯（Leody Taveras）與馬斯特羅波尼（Miles Mastrobuoni）再補上一支帶有打點的安打，水手3比1反超比分。

6局上半水手軍團攻勢再起，賈佛（Mitch Garver）在1出局3壘有人時擊出適時安打，水手4比1擴大優勢；9局上半重砲捕手羅里（Cal Raleigh）高飛犧牲打、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）中外野巧妙一擊幫助水手最終就以6比1大勝教士，完成3連戰橫掃。

水手先發布萊恩今天主投7局送出5次三振，被敲出5支安打僅失1分，賽後也順利收下本季第5勝，布萊恩本戰唯一失分是在1局下半首打席被小塔提斯敲出的陽春砲，那是一顆2好0壞後的滑球被狙擊，但從那之後布萊恩只用87球便投完七局，追平個人生涯最長局數。

「你必須在腦中創造一些情節，找到新的動力與理由來保持比賽時的競爭心態，」布萊恩賽後受訪時表示，「賽前我們已經贏了前兩場，你可以選擇：我們贏了兩場，這樣就夠了，的心態，或者你可以在腦中想像：不，我們要連第三場也拿下來！」

關鍵字： MLB西雅圖水手聖地牙哥教士

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