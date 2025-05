布萊恩7局優質先發領軍　水手橫掃教士鞏固美西龍頭

▲西雅圖水手先發右投布萊恩(Bryan Woo)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間19日上午,西雅圖水手靠著先發右投布萊恩(Bryan Woo)7局5K僅失1分優質先發的率領下,客場6比1擊退教士完成3連戰橫掃,賽後水手戰績提升至26勝19敗,領先同區排名第2太空人2.5場勝差,持續鞏固龍頭寶座。

「他們很開心,」賽後主帥威爾森(Dan Wilson)說道,「而他們也確實該如此,」整個賽季會有很多變化,威爾森表示自己對球員強調的一直都是「無論發生什麼事,都不要改變你是誰,或改變你想要完成的事。」

「這些球員知道自己是誰,」威爾森提及,「上週他們沒有慌張(指連敗低潮),他們知道自己只需要出來執行比賽。」

1局下半主場教士憑藉著小塔提斯(Fernando Tatis Jr)首打席全壘打取得1比0領先;水手打線則是在4局上半予以反擊,亞羅薩倫納(Randy Arozarena)鎖定教士王牌金(Michael King)83英哩滑切球一棒扛出左外野助隊1比1追平,緊接著塔維拉斯(Leody Taveras)與馬斯特羅波尼(Miles Mastrobuoni)再補上一支帶有打點的安打,水手3比1反超比分。

6局上半水手軍團攻勢再起,賈佛(Mitch Garver)在1出局3壘有人時擊出適時安打,水手4比1擴大優勢;9局上半重砲捕手羅里(Cal Raleigh)高飛犧牲打、羅德里奎茲(Julio Rodríguez)中外野巧妙一擊幫助水手最終就以6比1大勝教士,完成3連戰橫掃。

Cal and Julio have you covered for your insurance needs. #TridentsUp pic.twitter.com/mnOBFMwl2r