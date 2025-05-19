昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

▲衛斯布魯克G7效率值-34為全場最差。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

金塊在西區準決賽搶七戰狂輸雷霆32分，賽季畫下句點，丹佛陣中資深老將衛斯布魯克（Russell Westbrook）成了眾矢之的，他面對生涯發跡球隊表現完全失常，單場正負值-34為全場最差，慘遭球迷一片砲轟，更有網友狠酸他「該掛靴了」。

丹佛本季板凳深度嚴重不足，原本就難與雷霆抗衡，G7主力前鋒戈登（Aaron Gordon）帶著腿筋2級拉傷上陣苦撐，他與受肩傷折磨的小波特（Michael Porter Jr.）上場時間都在25分鐘以下。本場被寄予厚望的衛斯布魯克，身為前MVP與雷霆傳奇人物，卻無法帶領金塊力挽狂瀾，幾次失誤更成為對手反撲破口。

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衛少雖命中兩記三分，出手選擇也相對謹慎，7投2中僅拿6分，但發生了4次失誤，幾次魯莽的傳球未能串聯起一哥約基奇（Nikola Jokic）的進攻，反給對手反擊的機會。最終他單場淨效率為-34，全場最差，在社群平台上被網友瘋狂嘲諷。

▲身為雷霆舊將的衛斯布魯克重返奧克拉荷馬，表現卻很慘淡。（圖／達志影像／美聯社）

「衛斯布魯克今天正負值-34……等於把最後一根釘子釘進棺材裡。」「衛斯布魯克真的爛爆了，該退休了。」「謝謝你，衛斯布魯克，今天你才是雷霆最棒的球員。」

不可否認的是，衛斯布魯克在2024-25賽季整體對金塊仍有貢獻，許多無形價值不容忽視，這輪系列賽他成為金塊第一替補，也突顯出這支冠軍球隊逐年陣容空洞化的困境。

實際上，衛斯布魯克不只G7失常，他整輪系列賽對雷霆表現都乏善可陳，場均僅9.9分、2.7籃板、2.4助攻，投籃命中率35%、三分命中率僅22%、罰球命中率70%。