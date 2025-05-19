大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平19日（台灣時間）面對前東家天使隊之戰，以「第一棒、指定打擊」身分先發出賽，儘管演出猛打賞仍救不了道奇，以4比6落敗，主場系列賽遭到橫掃。

大谷翔平此役對上花卷東高中學長、天使隊左投菊池雄星展現壓倒性火力，單場敲出3支安打，其中兩支正是從菊池手中擊出，包含貢獻首分打點的右外野安打。

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雖然道奇最多曾落後4分，一度追平比數展現韌性，最終仍以4比6吞敗，在主場苦吞15年來首次遭天使橫掃的三連敗屈辱。

此戰大谷首打席在首局遭菊池以中外野飛球解決，第二打席則在3局下2出局、無人上壘時上場，當時道奇仍以0比4落後。他面對內角直球，雖然打斷球棒，但仍巧妙將球落點控制在左外野，形成幸運安打。5局下再度上場，大谷在2出局、二壘有人的情況下，將內角變化球拉成右外野安打，不僅帶有打點，也打破球隊鴨蛋。

第4打席他在7局下敲出內野安打，當時1出局一壘有人，大谷將外角滑球打成一壘方向的滾地球，利用腳程壓制守備，順利上壘。接著史密斯（Will Smith）轟出關鍵三分砲，大谷全力奔跑回本壘，激動大吼振奮士氣，道奇也成功追平比數。

天使首局靠尼托（Zach Neto）陽春砲、沃德（Taylor Ward）陽春砲取得3比0領先，3局上達諾（Travis d’Arnaud）適時安打追加1分。被大谷翔平一棒扳平後，天使靠著孟卡達（Yoán Moncada）9局上2分打點二壘安打奠定勝基。

不過最終9局下，大谷面對右投安德森（Anderson）時遭到變速球揮空三振收場，成為全場最後一名打者。儘管個人表現精彩，再繳單場3安猛打賞，道奇還是在自家主場被美聯西區墊底的天使隊三連勝橫掃，寫下自2010年以來首度主場對天使三連敗的紀錄。