沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

One of these 4 stars will win their 1st NBA Championship in a month ???? pic.twitter.com/qL3MCnXV7s

記者游郁香/綜合報導

NBA本季最終4強出爐,雷霆今(19)日在搶七大勝金塊後,預計21日與灰狼會師西區冠軍賽;東區決賽則由尼克對決溜馬。值得一提的是,這4支球隊皆已多年與總冠軍無緣,甚至有兩隊從未拿過歐布萊恩金盃,6月註定將迎來一支久違或全新的總冠軍隊伍,也象徵著新時代的到來。

西區冠軍賽將在台灣時間21日點燃戰火,聯盟頭號種子雷霆迎戰第6種子灰狼; 東區方面,第3種子尼克與第4種子溜馬22日展開分區決賽首戰,重演去年季後賽戲碼。這4支球隊中,尼克上一次奪冠已是1973年;雷霆雖在西雅圖超音速時期於1979年捧起金盃,但自2008年遷至奧克拉荷馬後就不曾拿過總冠軍。

The @nyknicks move on to face the @Pacers in the Eastern Conference Finals, which will begin on Wednesday, May 21 at 8:00 PM ET on @NBAonTNT.



Schedule ⬇️ pic.twitter.com/4v2fdUxju6