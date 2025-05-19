沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

One of these 4 stars will win their 1st NBA Championship in a month ???? pic.twitter.com/qL3MCnXV7s — Tomer Azarly (@TomerAzarly) May 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA本季最終4強出爐，雷霆今（19）日在搶七大勝金塊後，預計21日與灰狼會師西區冠軍賽；東區決賽則由尼克對決溜馬。值得一提的是，這4支球隊皆已多年與總冠軍無緣，甚至有兩隊從未拿過歐布萊恩金盃，6月註定將迎來一支久違或全新的總冠軍隊伍，也象徵著新時代的到來。

西區冠軍賽將在台灣時間21日點燃戰火，聯盟頭號種子雷霆迎戰第6種子灰狼； 東區方面，第3種子尼克與第4種子溜馬22日展開分區決賽首戰，重演去年季後賽戲碼。這4支球隊中，尼克上一次奪冠已是1973年；雷霆雖在西雅圖超音速時期於1979年捧起金盃，但自2008年遷至奧克拉荷馬後就不曾拿過總冠軍。

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The @nyknicks move on to face the @Pacers in the Eastern Conference Finals, which will begin on Wednesday, May 21 at 8:00 PM ET on @NBAonTNT.



Schedule ⬇️ pic.twitter.com/4v2fdUxju6 — NBA Communications (@NBAPR) May 17, 2025

溜馬曾在ABA時代3度封王（1970、1972、1973），加入NBA後始終無緣歐布萊恩金盃；灰狼自成立以來，從未贏得NBA總冠軍。這代表著，今年6月將有一支隊伍終結長達數十年的乾旱或捧起隊史首冠。

▲▼吉爾吉斯-亞歷山大與艾德華茲將在西區冠軍賽交手，象徵NBA新世代對決。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，大家所熟悉的多位「資深」超級巨星，如詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、約基奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）、雷納德（Kawhi Leonard）、巴特勒（Jimmy Butler）等，全數缺席今年的分區冠軍賽，象徵NBA正式進入嶄新時代。

西區冠軍賽焦點將落在兩位新生代超級球星的對決：雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與灰狼王牌「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）正面交鋒，兩人皆被視為未來門面候選人，將展開新時代的「王位」之爭。