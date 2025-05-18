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世壯運游泳賽事狀況連連！　執委會提出3點聲明澄清

▲▼本屆世壯運游泳賽事在台北市立大學天母校區詩欣館舉行。（圖／翻攝自世壯運官網）

▲本屆世壯運游泳賽事在台北市立大學天母校區詩欣館舉行。（圖／翻攝自世壯運官網）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會游泳項目今（18）日在台北市立大學天母校區詩欣館正式開賽，卻出現一連串問題，民眾陸續反映置物櫃裡有垃圾、鎖也故障，更衣室沒椅子、叫號語言不全、分組混亂、賽程資訊不明，以及現場網路訊號不佳等狀況，甚至有人錯過比賽，對此執委會晚間提出3點回應。

針對外界質疑，世壯運執委會晚間發出聲明澄清，強調場館與語言協助皆有規劃，網傳情形與現場實況不符。執委會指出，場館內桌椅等設施已於前一日佈置完成，選手比賽時更衣後的衣物，則由競賽助理一對一協助置放至置物籃管理，並未發生選手物品無處放置等情形。

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對於語言問題，執委會強調，現場安排有具英文能力的A級裁判與英語競賽助理，專責協助非中文母語的國際選手溝通與引導，確保參賽權益無虞，所謂「語言不通、找不到人問」與現場實際安排不符。

至於賽程與檢錄混亂部分，執委會指出，若選手因網路問題影響檢錄，已由現場裁判依實際狀況妥為安排，避免選手權益受損。

有關網傳詩欣館游泳賽事部分，世壯運執委會完整說明如下：

1、場館設備部分：
經向技術代表了解，桌椅等設備業於前一天已佈置完成，而選手比賽時換下之衣物會由競賽助理一人一件置物籃協助看管，並無網傳之情事。

2、語言協助部分：
現場配置有具備英文能力的A級裁判執行賽務，並安排英語競賽助理協助非中文母語選手進行引導與說明，確保溝通無礙。報導中所述「語言不通、找不到人問」的情況與現場實際安排不符。

3、選手賽程部分：
選手因網路影響檢錄者也都依裁判決定妥為安排。

關鍵字： 世壯運游泳

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