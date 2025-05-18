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WHB魔法師二連霸！王牌投手徐晨凱獲選MVP

▲WHB魔法師奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲WHB魔法師奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽冠軍賽今（11日）熱血開打，上屆冠軍 WHB 魔法師再度出擊，迎戰東橋社區棒球隊。比賽前三局雙方僵持不下，形成 1 比 1 平手局面。第 4 局上，WHB 魔法師周亨丞連續兩場炸裂，率隊打出 4 分大局成功突破僵局。雖然最後一局遭到對手兩分砲反擊，但王牌投手徐晨凱穩住陣腳，成功關門守住勝利，終場 WHB 魔法師以 5 比 3 擊敗東橋社區，連續兩年封王。

WHB 魔法師因昨日雨勢影響，今日必須進行三場比賽的地獄賽程。儘管挑戰重重，球隊仍展現驚人韌性，最終捧起冠軍獎盃。總教練李育晟感慨萬分，他表示：「真的特別感謝選手們共同努力，原本的賽程因雨延賽變成最困難的挑戰。投手群人人皆兵，控球表現非常出色，才能完成這次任務。」

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奪冠後，WHB 魔法師將代表台灣參加 6 月 16 日至 21 日在台灣首次舉行的 LLB 50/70 組亞太暨中東區資格賽。李育晟對此表示：「過程充滿崎嶇，但結果非常美滿。接下來我們會開始集訓，代表國家出賽必須拿出相對應的態度與技術，尤其是在國人面前更要好好表現。」

比賽結束後，場地雖然下起滂沱大雨，但小球員們領獎的熱情絲毫未減。其中，WHB 魔法師王牌投手徐晨凱獲得大會 MVP 殊榮。他開心地表示：「能拿到冠軍真的很深刻，謝謝爸爸媽媽來看我比賽，也謝謝隊友的支持。我的目標是世界第一！」

關鍵字： 棒球冠軍台灣WHB魔法師LLB

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