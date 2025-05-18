運動雲

>

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

▲▼世壯運昆凌爺爺羅倫斯、泰國105歲人瑞薩旺、99歲馬丁。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲世壯運泰國105歲人瑞薩旺。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會田徑賽事今（18）日登場，本屆大會最年長的選手、高齡105歲泰國人瑞薩旺（Sawang Janpram）單日囊括雙金，在男子100歲以上組標槍與100公尺都登頂，堪稱「人瑞級鐵人」。

薩旺雖在標槍與100公尺賽事中皆為單人出賽，卻依然全力以赴，分別繳出10公尺55及38秒55的成績，成功囊括兩面金牌。他接下來還將參與鐵餅與鉛球項目，續寫「長青之路」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薩旺在40年前退休，因女兒鼓勵開始運動，沒想到越動越健康，連過去的病痛也逐漸改善，令人欽佩。

▲▼世壯運昆凌爺爺羅倫斯、泰國105歲人瑞薩旺、99歲馬丁。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲▼昆凌爺爺羅倫斯。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲▼世壯運昆凌爺爺羅倫斯、泰國105歲人瑞薩旺、99歲馬丁。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

另一位「不老傳奇」是藝人昆凌的爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan），他今日出戰兩項賽事，標槍項目擲出12公尺12摘金，100公尺則跑出21秒20，不敵91歲蒙古選手策倫（Radnaa Tseren）的17秒69，獲得銀牌。

羅倫斯曾是澳洲高中鉛球冠軍，近年重返賽場後屢創佳績，去年在全國常青田徑國際錦標賽85歲組100公尺奪下金牌時，孫女婿周杰倫還特別錄製影片祝賀，搭配歌曲《夢想啟動》為他加油。

今天是昆凌的爸爸與弟弟陪同參加，他提及孫女昆凌目前人在國外，但稍早有收到孫女傳給兒子的消息，「爺爺的表現激勵了我們！」。

「能完成今天兩場比賽，我覺得自己非常成功了。」羅倫斯笑著說，並與現場選手熱情寒暄。他也分享自己已來台30多次，對台北印象極佳，「我準備很久了，對自己很有信心。」

▲▼世壯運昆凌爺爺羅倫斯、泰國105歲人瑞薩旺、99歲馬丁。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲99歲紐西蘭選手馬丁。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

來自紐西蘭、現年99歲的馬丁（Allan Martin）同樣驚豔全場，他在95歲以上組標槍及100公尺項目分別以7公尺81與29秒雙金入袋，若再戰下屆2027年關西世壯運，將晉升百歲組，繼續挑戰極限。

賽場上這群來自泰國、澳洲、紐西蘭的「不老英雄」，不僅比拚體能，更傳遞了運動精神的真諦。他們在每一次起跑、每一次揮臂中，用行動告訴世界——年齡不是限制，而是另一種起點。

▲▼世壯運昆凌爺爺羅倫斯、泰國105歲人瑞薩旺、99歲馬丁。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲世壯運不老英雄，左2為泰國105歲人瑞薩旺、右2是99歲紐西蘭選手馬丁、右1為昆凌爺爺羅倫斯。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

關鍵字： 世壯運薩旺昆凌爺爺羅倫斯馬丁

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

昆凌90歲爺爺世壯運摘金！下午挑戰短跑　105歲人瑞也奪牌

昆凌90歲爺爺世壯運摘金！下午挑戰短跑　105歲人瑞也奪牌

昆凌90歲爺爺好威！世壯運1金1銀　明再戰200公尺短跑

昆凌90歲爺爺好威！世壯運1金1銀　明再戰200公尺短跑

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

昆凌爺爺世壯運還有3項不累　88歲「噴射機阿嬤」克服傷勢摘金

昆凌爺爺世壯運還有3項不累　88歲「噴射機阿嬤」克服傷勢摘金

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

熱門新聞

昆凌90歲爺爺世壯運摘金！下午挑戰短跑　105歲人瑞也奪牌

昆凌90歲爺爺好威！世壯運1金1銀　明再戰200公尺短跑

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1昆凌90歲爺爺世壯運摘金！下午換短跑

2昆凌90歲爺爺好威！世壯運1金1銀

3馬國畢世壯運輸球搞笑怪「短今沒來」

4世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

5彭政閔曬與黃仁勳合照！

最新新聞

1世壯運游泳賽事狀況連連　執委會回應

297歲唐成瑤蛙式奪金帥氣比讚

3WHB魔法師二連霸！徐晨凱獲選MVP

4105歲本屆世壯運最老薩旺囊括雙金

5羅戈轉隊首勝！兄弟擊敗桃猿止敗

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

富邦隊友相挺本季首勝　黃保羅要請喝星巴克

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

富邦本季首度單周3勝　鋒總：順暢度越來越好

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366