世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

▲世壯運泰國105歲人瑞薩旺。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會田徑賽事今（18）日登場，本屆大會最年長的選手、高齡105歲泰國人瑞薩旺（Sawang Janpram）單日囊括雙金，在男子100歲以上組標槍與100公尺都登頂，堪稱「人瑞級鐵人」。

薩旺雖在標槍與100公尺賽事中皆為單人出賽，卻依然全力以赴，分別繳出10公尺55及38秒55的成績，成功囊括兩面金牌。他接下來還將參與鐵餅與鉛球項目，續寫「長青之路」。

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薩旺在40年前退休，因女兒鼓勵開始運動，沒想到越動越健康，連過去的病痛也逐漸改善，令人欽佩。

▲▼昆凌爺爺羅倫斯。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

另一位「不老傳奇」是藝人昆凌的爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan），他今日出戰兩項賽事，標槍項目擲出12公尺12摘金，100公尺則跑出21秒20，不敵91歲蒙古選手策倫（Radnaa Tseren）的17秒69，獲得銀牌。

羅倫斯曾是澳洲高中鉛球冠軍，近年重返賽場後屢創佳績，去年在全國常青田徑國際錦標賽85歲組100公尺奪下金牌時，孫女婿周杰倫還特別錄製影片祝賀，搭配歌曲《夢想啟動》為他加油。

今天是昆凌的爸爸與弟弟陪同參加，他提及孫女昆凌目前人在國外，但稍早有收到孫女傳給兒子的消息，「爺爺的表現激勵了我們！」。

「能完成今天兩場比賽，我覺得自己非常成功了。」羅倫斯笑著說，並與現場選手熱情寒暄。他也分享自己已來台30多次，對台北印象極佳，「我準備很久了，對自己很有信心。」

▲99歲紐西蘭選手馬丁。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

來自紐西蘭、現年99歲的馬丁（Allan Martin）同樣驚豔全場，他在95歲以上組標槍及100公尺項目分別以7公尺81與29秒雙金入袋，若再戰下屆2027年關西世壯運，將晉升百歲組，繼續挑戰極限。

賽場上這群來自泰國、澳洲、紐西蘭的「不老英雄」，不僅比拚體能，更傳遞了運動精神的真諦。他們在每一次起跑、每一次揮臂中，用行動告訴世界——年齡不是限制，而是另一種起點。

▲世壯運不老英雄，左2為泰國105歲人瑞薩旺、右2是99歲紐西蘭選手馬丁、右1為昆凌爺爺羅倫斯。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）