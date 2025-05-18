88歲「噴射機阿嬤」拒開刀跑出傳奇　蔣萬安親自頒發金牌

▲88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲摘金，台北市長蔣萬安親自頒獎 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

88歲的「噴射機阿嬤」林潘秀雲今（18）日參加世壯運100公尺短跑，以27秒10的成績奪得金牌，她喊話目標是「跑到100歲」。台北市長蔣萬安親臨現場頒獎，巧合的是，蔣萬安的妻子石舫亘是林潘秀雲蘭陽女中的學妹。

林潘秀雲的運動生涯可追溯至她年輕時，就讀宜蘭蘭陽女中時，因教練李冬木的慧眼識才，成為校內短跑健將。她曾笑談自己當年是學校的風雲人物，「追我的人能塞滿3輛車」。然而，22歲結婚後，她選擇離開跑道，這一別便是40年。直到63歲，因健康問題重返運動，才重新拾起跑者的身份。

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回憶起初次接觸田徑的經歷，林潘秀雲透露，當年是因量腳時被教練相中，開始接受艱苦訓練。「以前早上能吃上一顆蛋就很幸福了」，她笑著說。重返跑道的契機，則是因膝蓋問題導致醫生建議開刀並裝人工關節，但她拒絕手術，選擇以運動改善健康，這一跑便持續了20多年。

▲88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲目標跑到100歲 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

林潘秀雲坦言，她其實已經3年未曾跑步，因過去比賽三級跳時受傷，導致腳部變形，原本對這次比賽表現不抱期待。「我可能比較戇膽（台語，愚膽之意），換作別人可能早就放棄了」，她笑說，再次拒絕手術的決定讓她得以站上賽場，並創下令人驚豔的成績。

參與過多次國內外長青組賽事的林潘秀雲，對這次世壯運的氛圍特別讚賞。「平常比賽大家都很認真，這次心情放鬆，像是跟同年齡的人一起玩。」賽後台北市長蔣萬安為選手頒獎，並與林潘秀雲合影留念。

除了田徑場上的成就，林潘秀雲近年來也積極投入登山活動，曾擔任台灣銀髮族協會總會志工團團長及登山隊負責人，更成為台灣最年長登頂非洲最高峰的山友。她表示健康是她能走得遠的關鍵，並立下未來目標：「跑到100歲！」

▲88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲拒絕動刀，以運動來改善健康，跑出了傳奇 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）