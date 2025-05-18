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詹子賢滿貫砲、江坤宇600安！兄弟援護9比1領先　羅戈獲勝投資格

▲▼江坤宇、詹子賢。（圖／中信兄弟提供）

▲詹子賢生涯第4支滿貫砲。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟18日迎戰樂天桃猿，詹子賢滿貫砲領軍，江坤宇達成生涯第600支安打里程碑，羅戈獲得火力援護取得勝投資格，5局結束9比1領先。

兄弟首局就突破桃猿先發投手劉家翔，岳政華、江坤宇連線長打攻下1分，王威晨擊出滾地球也進帳1打點。2局下兄弟持續發動攻勢，黃韋盛、岳東華、高宇杰連續安打，進帳1分，王威晨掃出安打追加1分，兩出局後詹子賢轟滿貫砲重擊，擴大至8比0。相隔兩年生涯第4發滿貫砲，巧合的是苦主有3個是劉姓本土投手（劉軒荅、劉昱言、羅國華、劉家翔）。

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兄弟先發洋投羅戈4局上控球突然找不到準心，連續兩保送後才回穩三振林泓育，林子偉適時安打追回1分，隨後余德龍也敲安打，不過未能再追加分數。

兄弟4局下攻勢再起，江坤宇擊出600支安打，中職史上第79人達成600安里程碑。許基宏擊出二壘安打送回1分，拉開至9比1。

羅戈5局上一度面臨得點圈危機，即時回穩化解。前5局獲得滿滿火力援護的羅戈，敲4安打，有3次保送，奪6次三振，失1分，獲得勝投資格。

桃猿投手劉家翔先發4局，被敲9支安打包含1轟，奪2次三振，失9分，超過去年10月10日初登板單場失7分，再次震撼教育。

▲▼江坤宇、詹子賢。（圖／中信兄弟提供）

▲江坤宇達成600安。（圖／中信兄弟提供）
 

關鍵字： 中信兄弟樂天桃猿詹子賢江坤宇羅戈

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