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全國社區學生棒球大賽　299隊參賽創歷史新高

▲社區學生棒球大賽今年共有299隊參加。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲社區學生棒球大賽今年共有299隊參加。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

臺灣社區棒球年度盛事「114年全國社區學生棒球大賽」即將於7月5日（六）正式開打！今年賽事新增「U18組」，共設6個組別，包括U10混合組、U12混合組、U12女子組、U15混合組、U18混合組及U18女子組，吸引全臺299支隊伍參賽，較去年增加111隊，創下歷史新高。超過6000名隊職員將在北、中、南區的球場展開激烈角逐，爭奪晉級8月全國賽的資格。

今年各組別的參賽隊伍數量分別為：U10混合組94隊、U12混合組108隊、U12女子組7隊、U15混合組72隊、U18混合組15隊及U18女子組3隊。其中女子組共計10隊參賽，展現棒球運動性別平權的成果。女子組賽事將於全國賽正式亮相，為女性球員提供更大的舞台。

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晉級全國賽的隊伍將於8月9日（六）參加開幕園遊會，活動包括趣味競賽及週邊攤位，讓球員們在賽事之外也能留下難忘的暑假回憶。正式賽程則安排於8月10日（日）、8月16日（六）及8月17日（日）進行，冠軍寶座的爭奪戰勢必精彩可期。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，協會自111年起與體育署合作推廣社區棒球，參賽隊伍從首年的89隊一路成長至今年的299隊，顯示社區棒球在臺灣的蓬勃發展。協會除舉辦TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽外，還成功申請「2025年LLB 50/70亞太暨中東區資格賽」落地臺灣，這是臺灣首次舉辦社區棒球國際賽，將於2025年6月16日至6月21日在臺北市青年公園棒球場舉行。

多家企業鼎力支持棒球運動。今年，華南金融集團延續「一球圓一夢」計畫，贊助全國社區學生棒球大賽及2025年國際賽，期望為選手們打造更寬廣的舞台。船井生醫首次贊助賽事，提供8強球隊健康食品「船井高成長牛奶鈣魚膠原粉」，助力青少年球員健康成長。花王（台灣）則冠名U12組趣味競賽，並提供清潔用品與防蚊、防曬產品，讓小球員場上場下都能充滿活力。瑞春醬油延續贊助傳統，為每位參賽球員提供黑豆醬油，鼓勵健康飲食。林業署花蓮分署則提供樟木製作的團體獎牌，展現森林資源循環利用的價值。

今年賽事將透過多管道轉播，預賽安排於7月5日（六）、7月6日（日）、7月12日（六）、7月13日（日）在青年公園棒球場進行，7月19日（六）、7月20日（日）則移至萬壽棒球場。賽事最新消息與活動詳情可關注「全國社區學生棒球大賽」粉絲專頁，掌握第一手資訊。

關鍵字： 棒球社區比賽台灣學生

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