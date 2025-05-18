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昆凌爺爺世壯運還有3項不累　88歲「噴射機阿嬤」克服傷勢摘金

▲▼昆凌90歲爺爺羅倫斯世壯運摘金。（圖／記者楊舒帆攝）

▲昆凌90歲爺爺羅倫斯世壯運標槍摘金。（圖／記者楊舒帆攝）

記者游郁香／綜合報導

90歲的「昆凌爺爺」羅倫斯（Laurence Quinlivan）今（18）日在世壯運男子90歲組標槍、100公尺短跑各摘下1金1銀，接下來還有3個項目要參加，對此他喊話「一點都不累」，來台已超過30次的他還提到，比起台北，自己更喜歡高雄 。

羅倫斯接受媒體聯訪時分享自己長壽的祕訣，就是保持開心、有活力的心理狀態，他平時透過快走與重量訓練維持體能。他接下來還要參加200公尺短跑、鐵餅與鉛球項目，對此他興奮表示「完全不累」。孫女昆凌則在社群媒體上分享爺爺在百米賽場上的英姿，「謝謝你們幫阿公加油！」

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▲▼昆凌發文感謝大家幫爺爺羅倫斯加油。（圖／翻攝自IG／hannah_quinlivan）

▲昆凌發文感謝大家幫爺爺羅倫斯加油。（圖／翻攝自IG／hannah_quinlivan）

今日場上另一位焦點人物是88歲的「噴射機阿嬤」林潘秀雲，3年前因腳傷暫別田徑賽場的她，如今強勢回歸，在100公尺85歲以上組跑出27秒10摘金，她的目標是一直跑到100歲。

林潘秀雲在學生時期曾接受3年田徑訓練，原本有機會朝選手之路邁進，卻因工作因素暫別跑道。即便如此，她始終沒有放棄對運動的熱愛。60歲後，她重啟田徑生涯，在各大賽事屢屢奪牌，最耀眼的時刻是在80歲時，一舉打破亞洲老將田徑錦標賽的大會紀錄。

▲▼「噴射機阿嬤」林潘秀雲世壯運摘金。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲「噴射機阿嬤」林潘秀雲世壯運摘金。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

關鍵字： 世壯運昆凌Laurence Quinlivan噴射機阿嬤林潘秀雲

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