全場狂敲19安上演落後6分逆轉勝　洛磯主帥笑納執教首勝

千呼萬喚始出來!本季頹靡不振的科羅拉多洛磯終於在台灣時間18日上午迎來曙光,洛磯靠著開路先鋒貝克(Jordan Beck)單場雙響外加托瓦爾(Ezequiel Tovar)全場5安打的帶動下,克服最多6分落後,終場就以14比12逆轉擊敗亞利桑那響尾蛇,代理主帥謝弗(Warren Schaeffer)終於拿到執教首勝,賽後也接受球員們的慶功儀式。

綜觀洛磯本戰打擊表現,開路先鋒貝克(Jordan Beck)於1、7兩局開轟上演雙響砲,古德曼(Hunter Goodman)與法默(Kyle Farmer)也各轟一發全壘打並各貢獻4分打點展現火力。

托格利亞(Michael Toglia)從板凳出發敲出超前安打、托瓦爾傷癒復出第二戰更是繳出6支5( 含本季首轟)的瘋狂打擊表現,托瓦爾僅差一支二壘安打就能完成隊史首個客場完全打擊,這是他生涯首度單場5安打,也幫助謝弗拿下總教練生涯首勝。

「我認為我的任務就是盡我所能幫助教練,」托瓦爾賽後興奮說道,「不管場上發生什麼,我都會盡力幫助他。」

儘管賽後洛磯戰績為8勝37敗,仍創現代棒球(自1900年以來)開季前45場最差的開季成績,但若能維持這樣的進攻表現,勝場有望持續增加,而托瓦爾的回歸尤為關鍵。

23歲的托瓦爾是去年的國聯金手套得主,繳出2成69打擊率、26支全壘打與全國聯最多的45支二壘安打;今年托瓦爾是在開季第二場比賽因一次撲接受傷,之後又在4月9日對釀酒人比賽中再度重摔受傷,托瓦爾曾試著忍痛出賽,但最終不得不休兵。

「這個傷勢困擾我一段時間了,」托瓦爾補充表示,「一開始我以為能忍著打,會慢慢好起來,但最後情況變得不可控制,幸運的是我現在恢復健康,也會持續透過訓練控制這個狀況,避免再進傷兵名單。」

