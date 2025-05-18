全場狂敲19安上演落後6分逆轉勝　洛磯主帥笑納執教首勝

▲洛磯開路先鋒貝克（Jordan Beck）上演單場雙響砲，率隊奪勝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

千呼萬喚始出來！本季頹靡不振的科羅拉多洛磯終於在台灣時間18日上午迎來曙光，洛磯靠著開路先鋒貝克（Jordan Beck）單場雙響外加托瓦爾（Ezequiel Tovar）全場5安打的帶動下，克服最多6分落後，終場就以14比12逆轉擊敗亞利桑那響尾蛇，代理主帥謝弗（Warren Schaeffer）終於拿到執教首勝，賽後也接受球員們的慶功儀式。

綜觀洛磯本戰打擊表現，開路先鋒貝克（Jordan Beck）於1、7兩局開轟上演雙響砲，古德曼（Hunter Goodman）與法默（Kyle Farmer）也各轟一發全壘打並各貢獻4分打點展現火力。

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托格利亞（Michael Toglia）從板凳出發敲出超前安打、托瓦爾傷癒復出第二戰更是繳出6支5（ 含本季首轟）的瘋狂打擊表現，托瓦爾僅差一支二壘安打就能完成隊史首個客場完全打擊，這是他生涯首度單場5安打，也幫助謝弗拿下總教練生涯首勝。

「我認為我的任務就是盡我所能幫助教練，」托瓦爾賽後興奮說道，「不管場上發生什麼，我都會盡力幫助他。」

儘管賽後洛磯戰績為8勝37敗，仍創現代棒球（自1900年以來）開季前45場最差的開季成績，但若能維持這樣的進攻表現，勝場有望持續增加，而托瓦爾的回歸尤為關鍵。

23歲的托瓦爾是去年的國聯金手套得主，繳出2成69打擊率、26支全壘打與全國聯最多的45支二壘安打；今年托瓦爾是在開季第二場比賽因一次撲接受傷，之後又在4月9日對釀酒人比賽中再度重摔受傷，托瓦爾曾試著忍痛出賽，但最終不得不休兵。

「這個傷勢困擾我一段時間了，」托瓦爾補充表示，「一開始我以為能忍著打，會慢慢好起來，但最後情況變得不可控制，幸運的是我現在恢復健康，也會持續透過訓練控制這個狀況，避免再進傷兵名單。」

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「大家都知道，托瓦爾是解決方案的一部分，而且是很大的一部分，」代理主帥謝弗最後說，「所有的領袖球員們看到他回來都很開心，每個人都是，他是我們體系中最關鍵的人物之一。」

洛磯要擺脫「歷史最差開季」的成績還有很長一段路，但能在與宿敵響尾蛇的激戰中拿下謝弗執教首勝，無疑是重要的轉捩點，「今晚在沙漠中的比賽是一場硬仗，」謝弗總結道，「兩隊都拼盡全力，我很高興我們贏下來了。」