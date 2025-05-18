前田健太轉戰小熊3A初登板　僅投2局、失4分表現不穩

▲前田健太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

37歲的日籍投手前田健太在被老虎戰力外後與小熊簽下小聯盟合約，台灣時間18日於小熊3A愛荷華小熊迎來轉隊後首度登板先發，然而僅投2局就被敲出4支安打、送出3次保送，失4分，表現不盡理想。

前田首局狀況不穩，面對首名打者就投出觸身球，接著連續被敲安丟掉1分，隨後再度出現保送，加上犧牲飛球失第2分；面對第7名打者又送出本局第3次保送，被敲出2分打點安打，首局便狂失4分。

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These two guys were traded to the #MNTwins in the Brusdar Graterol trade. @Camargo7Jair wins the battle against Kenta Maeda, roping a two-run double into the gap in left-center. Lead 4-0 going to bottom 1. pic.twitter.com/ZHAOyoZ2dB — St. Paul Saints (@StPaulSaints) May 17, 2025

第2局雖略有回穩，但仍在2出局後被敲出一支二壘安打，所幸成功讓下一棒擊出中外野飛球結束危機。總計他投2局，被打4安、失4分、送出1次三振與3次保送。

小熊總教練康索（Craig Counsell）日前受訪時曾提及前田現況，「我們會持續觀察他的調整狀態，並與他保持溝通，這是1位需要特別評估的球員。」

前田本周透過社群媒體向球迷報告與小熊簽約，並表示，「我會拼命努力，爭取重返大聯盟。」

前田本季原效力於老虎，今年已經是他旅美的第10年，但本季他在中繼角色出賽7場，吞下防禦率7.88的低潮成績，月初遭移出40人名單，如今轉投小熊體系，希望能與同為日籍球員的今永昇太、鈴木誠也並肩作戰，重新站上大聯盟舞台。