前田健太轉戰小熊3A初登板　僅投2局、失4分表現不穩

▲前田健太。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

37歲的日籍投手前田健太在被老虎戰力外後與小熊簽下小聯盟合約,台灣時間18日於小熊3A愛荷華小熊迎來轉隊後首度登板先發,然而僅投2局就被敲出4支安打、送出3次保送,失4分,表現不盡理想。

前田首局狀況不穩,面對首名打者就投出觸身球,接著連續被敲安丟掉1分,隨後再度出現保送,加上犧牲飛球失第2分;面對第7名打者又送出本局第3次保送,被敲出2分打點安打,首局便狂失4分。

These two guys were traded to the #MNTwins in the Brusdar Graterol trade. @Camargo7Jair wins the battle against Kenta Maeda, roping a two-run double into the gap in left-center. Lead 4-0 going to bottom 1. pic.twitter.com/ZHAOyoZ2dB