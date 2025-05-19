字母哥本周與公鹿「關鍵會談」　渴望奪冠留隊前景存疑

▲安戴托昆波下周將與公鹿球團會談未來。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據《Bleacher Report》資深記者海恩斯（Chris Haynes）報導，密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）預計本周與球團會面，討論球隊的未來方向，此次會談被視為字母哥是否續留密爾瓦基的關鍵轉捩點。

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）日前指出，安戴托昆波對於是否長期留隊持「開放態度」，不排除尋求新東家、追逐更多冠軍的可能性。他曾在2023年接受《紐約時報》專訪時直言，「我不想在同一支球隊待20年卻只拿到一座冠軍，奪冠才是首要目標。」

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回顧近年操作，公鹿曾於2020年交易來哈勒戴（Jrue Holiday），成功幫助球隊在2021年奪冠；2023年則迎來新搭檔里拉德（Damian Lillard），盼再度衝擊總冠軍。然而，里拉德本季季後賽首輪便因阿基里斯腱撕裂報銷，預計將缺席整個2025-26賽季，導致補強成效大打折扣。

▲里拉德本季首輪遭遇阿基里斯腱撕裂，字母哥無人助拳因而吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

此外，球隊在交易截止日前將字母哥好友米德爾頓（Khris Middleton）換成庫茲馬（Kyle Kuzma），被視為本季最具爭議的操作之一；中鋒羅培茲（Brook Lopez）也將年滿37歲並成為自由球員，使陣容深度與年齡結構進一步失衡。

雪上加霜的是，公鹿在上述多筆交易中送出大量未來選秀權，導致直至2030年都無法掌控首輪籤，補強空間極為有限。

海恩斯強調，字母哥渴望再度奪冠，「他對奪冠有極大企圖心。」若公鹿無法在這次會談中提出具說服力的未來藍圖，字母哥轉隊的可能性勢必升高。

安戴托昆波自2013年進入NBA以來始終效力公鹿，至今已12年，若他最終決定離開，必將掀起聯盟新一波「超級巨星搶人大戰」。