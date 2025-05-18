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克蕭睽違260天復出首局失控掉3分　坦言體能與穩定性待調整

▲▼道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭今日迎本季首場先發。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇老將投手克蕭（Clayton Kershaw）在睽違260天後重返大聯盟舞台，於當台灣時間18日在主場對戰天使的比賽中擔任先發，繳出4局失5分、被敲5安打、3保送、2三振的成績，無關勝敗。

這是他自去年8月31日對響尾蛇比賽以來首次於大聯盟登板，歷經去年11月接受左膝半月板與左腳大拇趾手術、長期復健及小聯盟實戰測試後，今日正式於道奇球場回歸。

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比賽首局，他在1出局後陷入滿壘危機，先被歐哈普（Logan O'Hoppe）敲出2分打點安打，再讓艾德里昂薩（Ehire Adrianza）擊出帶有打點的二壘安打，首局即失3分。接下來他於3局被瓦德（Taylor Ward）敲出陽春砲，4局再因高飛犧牲打失1分。

克蕭全場共用83球，其中48球為好球，滑球為主要球種，使用34次，本場最快球速僅達90.9英里（約146.3公里）。

▲▼道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭首戰狀況欠佳，仍須調整。（圖／達志影像／美聯社）

賽後克蕭坦言，「以賽季首次登板來說，我覺得自己可以投得更好，不過，撇除結果不談，能回到道奇球場對我來說本身就是一件特別的事。」

克蕭指出，首局控球有明顯偏差，到了第2局才比較穩定，「我不知道怎麼了，雖然也有一些好球，但整體來說穩定性就是不足，明天我會從頭檢視影片，再去牛棚做修正，為下一場做好準備。」

對於接受手術的膝蓋與腳趾狀況，克蕭回應，「身體感覺非常好。」而談到首局38球的高用球數，他坦言，「那個半局真的感覺特別漫長，在復健賽中從沒遇過這麼多球數的局數，確實有種體能被考驗的感覺。」

不過他也正面表示，「但這也是好事，今天雖然被打得不輕，但身體狀況良好，我已準備好迎接下一場比賽。」

關鍵字： MLB道奇克蕭

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