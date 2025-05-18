拜仁4比0大勝結束今年德甲賽季　凱恩連兩年榮膺最佳射手破紀錄

▲拜仁凱恩（Harry Kane）連霸聯賽最佳射手。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間18日凌晨，聯賽提前奪冠的拜仁慕尼黑在最後一輪比賽中4比0完封霍芬海姆，以大勝之姿結束今年德甲賽季；陣中主將凱恩（Harry Kane）更是憑藉著26個聯賽進球，連兩年榮膺最佳射手。凱恩也成為德甲歷史上，第一位在生涯前兩個賽季都獲得最佳射手的球員，創下紀錄。

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開賽後客隊拜仁很快掌控比賽主導權，霍芬海姆則嘗試伺機反擊，主隊防守穩固，前15分鐘雙方機會不多，但拜仁稍具威脅，萊默（Konrad Laimer）與格納布里（Serge Gnabry）都有射門機會，但皆無功而返。

第33分鐘拜仁獲得一記自由球，由奧利塞（Michael Olise）主罰，奧利塞在距離球門約25碼外直接破門，幫助拜仁1比0先馳得點，直至中場休息。

第53分鐘客隊拜仁攻勢再起，奧利塞傳出漂亮直塞球，跟進的基米希（Joshua Kimmich）射門經折射入網，拜仁將領先優勢擴大至2比0；這時老大哥穆勒（Thomas Müller）完成了他生涯在拜仁的最後一場德甲比賽後下場，並由凱恩替補，霍芬海姆全場觀眾也起立鼓掌致敬。

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第80分鐘拜仁持續尋找進攻機會，格納布里的射門被鮑曼（Oliver Baumann）撲出後，凱恩勁直射擊中門柱，跟進的格納布里再度起腳迅速補射破網，拜仁3比0鎖定勝局；第86分鐘奧利塞助攻凱恩攻入拜仁全場的第4球，最終拜仁慕尼黑就以4比0收官，完成第34座德甲冠軍的輝煌賽季。

「我跟球員說：無論你生涯贏了多少冠軍，每次都應該像第一次一樣開心，我們會慶祝得像第一次奪冠一樣，然後再繼續追求下一個『第一次』。」拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）賽後表示。

本季聯賽攻進26球的凱恩賽後再度獲得《踢球者》雜誌頒發的德甲金靴獎，繼他在德甲首季奪下金靴後，凱恩今年成功衛冕，成為德甲歷史上首位連續兩季榮獲金靴的新人。「我總是在追求進步，但這一切沒有隊友是不可能的，」凱恩激動說道，「明天一定會很好玩，希望是個晴天，我們可以好好享受一下這段時光，這是一個很棒的賽季，現在是時候享受成果並為世俱盃好好休息了。」

▲拜仁老大哥穆勒（Thomas Müller）結束在球隊的最終戰。（圖／達志影像／美聯社）



本季拜仁一共踢進99記聯賽進球，這是德甲歷史上第4高的進球紀錄。值得一提的是，前三高都是由拜仁達成（1971/72：101球、2019/20：100球、2020/21：99球）。終場哨響後，拜仁球迷依然高聲歌唱，期待在慕尼黑市政廳陽台上的冠軍慶典與穆勒的告別儀式，「明天在瑪利恩廣場肯定會很棒，」凱恩最後說，「這是我第一次在我們的城市與球迷一起慶祝冠軍，我非常期待。」