拜仁4比0大勝結束今年德甲賽季　凱恩連兩年榮膺最佳射手破紀錄

▲拜仁凱恩(Harry Kane)連霸聯賽最佳射手。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間18日凌晨,聯賽提前奪冠的拜仁慕尼黑在最後一輪比賽中4比0完封霍芬海姆,以大勝之姿結束今年德甲賽季;陣中主將凱恩(Harry Kane)更是憑藉著26個聯賽進球,連兩年榮膺最佳射手。凱恩也成為德甲歷史上,第一位在生涯前兩個賽季都獲得最佳射手的球員,創下紀錄。

The perfect end to a brilliant season. Thank you for your brilliant support, tomorrow we celebrate this title together! pic.twitter.com/usEDQMRJIZ