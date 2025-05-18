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印城雙星相見！哈利伯頓親臨WNBA　學習克拉克傳球技巧

▲▼WNBA狂熱克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA印第安納溜馬哈利伯頓；WNBA印第安那狂熱克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

印第安納溜馬正備戰與紐約尼克的東區冠軍賽，不過球隊主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）近日特地抽空，親自到場支持另一位「印第安那之星」WNBA狂熱當家王牌克拉克（Caitlin Clark）。

哈利伯頓在《ESPN》轉播中受訪時，不吝給予有「女版柯瑞」之稱的克拉克讚美，「她真的很厲害，我真的很喜歡來支持她。」

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這場WNBA開幕戰中，克拉克領軍印第安那狂熱以93比58大勝芝加哥天空，她個人繳出20分、10籃板的亮眼表現，還在上半場投進壓哨三分。根據《Stat Muse》數據顯示，克拉克目前已貢獻WNBA史上近20%的「大三元」紀錄，堪稱女籃新世代指標人物。

哈利伯頓補充，他不只是來觀戰，更是向克拉克學習，「她的傳球角度很多，願意做出的傳球比我更多，我想觀察一切的細節，她的才華真的令人敬佩，我從中獲得很多靈感。」

▲▼WNBA狂熱克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓親臨現場觀摩克拉克球技。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，名人堂球星湯瑪斯（Isiah Thomas）稍早曾將克拉克與哈利伯頓相提並論，點出2人在視野與傳導上的異曲同工。如今兩位印第安那代表球星於男、女籃個別發光，也讓球迷對當地籃球文化充滿期待。

哈利伯頓將在東冠G1再次面對死敵尼克，這是2隊自1994年以來第5次於季後賽交鋒，溜馬去年曾在7場激戰中擊退對手，哈利伯頓當時還穿上「Reggie Miller」致敬T恤回敬麥迪遜花園球場觀眾。

關鍵字： NBAWNBA印第安那哈利伯頓克拉克

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