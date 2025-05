印城雙星相見！哈利伯頓親臨WNBA　學習克拉克傳球技巧

▲NBA印第安納溜馬哈利伯頓;WNBA印第安那狂熱克拉克。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

印第安納溜馬正備戰與紐約尼克的東區冠軍賽,不過球隊主控哈利伯頓(Tyrese Haliburton)近日特地抽空,親自到場支持另一位「印第安那之星」WNBA狂熱當家王牌克拉克(Caitlin Clark)。

哈利伯頓在《ESPN》轉播中受訪時,不吝給予有「女版柯瑞」之稱的克拉克讚美,「她真的很厲害,我真的很喜歡來支持她。」

LETS GO @IndianaFever!!



Great moment between Caitlin Clark, Tyrese Haliburton, family and friends after winning season opener against the Chicago Sky. @wrtv pic.twitter.com/xsBLAXaBJH