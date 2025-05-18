詹皇被「俠客烏龍球」選為年度MVP　尷尬成史上最大咖得主

▲詹姆斯奪下本季《Shaqtin' A Fool》年度MVP。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

生涯4度榮膺NBA最有價值球員的湖人40歲天王詹姆斯（LeBron James），本季又收穫一座MVP獎項，不過這次是略為尷尬的2024-25賽季《俠客烏龍球（Shaqtin' A Fool）》年度MVP。

《俠客烏龍球》是由NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）主持的節目，每年會精選球員賽季中的「名場面失誤集錦」，由球迷票選出最具娛樂效果的MVP。最終在粉絲票選中，今年由詹姆斯脫穎而出，成為歷來最具份量、最年長的獲獎者。

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《俠客烏龍球》過去多由替補球員或年輕球員「中獎」，例如節目傳奇代表人物麥基（JaVale McGee），而詹姆斯作為史上最偉大的球員之一，此次奪得MVP也讓球迷哭笑不得。詹姆斯目前尚未對此獎項做出回應，但外界普遍認為他會以幽默態度看待此事。

儘管帶有戲謔成分，詹姆斯本季表現依舊可圈可點，在NBA馳騁第22個賽季的他本季仍出賽70場，繳出場均24.4分、8.2助攻、7.8籃板、1抄截的全能成績，帶領湖人取得西區第3種子，相較連2季落在第7種子有顯著進步。

▲詹姆斯40歲仍能繳出優異個人數據。（圖／達志影像／美聯社）

可惜湖人季後賽止步首輪，5戰不敵明尼蘇達灰狼。不過未來在詹姆斯與唐西奇的帶領下，球隊仍具備強勁競爭力，總管團隊也正積極評估補強方向，期盼來季再戰總冠軍。

詹姆斯目前擁有2025-26賽季的球員選項，若執行將獲得5260萬美元；若選擇跳出合約，則可重新談判薪資，他的決定將牽動湖人的未來。