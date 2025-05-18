運動雲

>

詹皇被「俠客烏龍球」選為年度MVP　尷尬成史上最大咖得主

▲湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／路透）

▲詹姆斯奪下本季《Shaqtin' A Fool》年度MVP。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

生涯4度榮膺NBA最有價值球員的湖人40歲天王詹姆斯（LeBron James），本季又收穫一座MVP獎項，不過這次是略為尷尬的2024-25賽季《俠客烏龍球（Shaqtin' A Fool）》年度MVP。

《俠客烏龍球》是由NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）主持的節目，每年會精選球員賽季中的「名場面失誤集錦」，由球迷票選出最具娛樂效果的MVP。最終在粉絲票選中，今年由詹姆斯脫穎而出，成為歷來最具份量、最年長的獲獎者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《俠客烏龍球》過去多由替補球員或年輕球員「中獎」，例如節目傳奇代表人物麥基（JaVale McGee），而詹姆斯作為史上最偉大的球員之一，此次奪得MVP也讓球迷哭笑不得。詹姆斯目前尚未對此獎項做出回應，但外界普遍認為他會以幽默態度看待此事。

儘管帶有戲謔成分，詹姆斯本季表現依舊可圈可點，在NBA馳騁第22個賽季的他本季仍出賽70場，繳出場均24.4分、8.2助攻、7.8籃板、1抄截的全能成績，帶領湖人取得西區第3種子，相較連2季落在第7種子有顯著進步。

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯40歲仍能繳出優異個人數據。（圖／達志影像／美聯社）

可惜湖人季後賽止步首輪，5戰不敵明尼蘇達灰狼。不過未來在詹姆斯與唐西奇的帶領下，球隊仍具備強勁競爭力，總管團隊也正積極評估補強方向，期盼來季再戰總冠軍。

詹姆斯目前擁有2025-26賽季的球員選項，若執行將獲得5260萬美元；若選擇跳出合約，則可重新談判薪資，他的決定將牽動湖人的未來。

關鍵字： NBA詹姆斯歐尼爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴上台　中英文簡單致詞歡迎各國好手

世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴上台　中英文簡單致詞歡迎各國好手

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

熱門新聞

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

2彭政閔曬與黃仁勳合照！

3黃仁勳壓軸掀世壯運高潮

4世壯運乾燥包竟自燃！選手背包燒起來

5宋晟睿開轟3安2盜飆速147

最新新聞

1詹皇被「俠客烏龍球」選為年度MVP

2馬國畢世壯運輸球搞笑怪「短今沒來」

3大谷翔平6打數掛蛋　道奇不敵天使連敗

4古林強勢輪值！新庄也喊甜蜜煩惱

5打灰狼遭種族歧視　格林揭球員困境

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

富邦隊友相挺本季首勝　黃保羅要請喝星巴克

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

富邦本季首度單周3勝　鋒總：順暢度越來越好

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366