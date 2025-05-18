大谷翔平6支0吞2K道奇2連敗　克蕭本季初先發失5分、牛棚掛傷號

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊18日（台灣時間）出戰天使，大谷翔平此戰6打數無安打，吞下2次三振，中斷連續3場開轟的紀錄。克蕭（Clayton Kershaw）先發4局失5分，兩隊展開打擊混戰，道奇終場以9比11落敗，系列賽苦吞2連敗。

克蕭迎來個人第18個球季，此役為本季初登板，首局就遇亂流，挨3支安打、投出2次保送，失掉3分。1局下，大谷翔平首打席遭三振，隨後貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）連續敲安，帕吉斯（Andy Pages）轟出3分砲扳平比數。

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3局上克蕭再遭沃德（Taylor Ward）轟全壘打，4局上又被尼托（Zach Neto）敲出高飛犧牲打，天使將比分拉開至5比3。4局下，道奇由E.赫南德茲（Enrique Hernández）轟出陽春砲，追成4比5；康佛托（Michael Conforto）靠觸身球上壘，大谷翔平再度吞K，無緣建功。

克蕭此戰投4局，被敲5安打（含1轟），送出2次三振、3次保送，失掉5分，以敗投候選人退場。不過6局下，道奇新秀捕手魯辛（Dalton Rushing）擊出二壘安打追平比數，助克蕭逃過敗投。隨後道奇靠暴投與大谷翔平的滾地球再添2分，反超為7比5。

天使展現韌性，7局上由沙紐爾（Nolan Schanuel）擊出二壘安打追回1分，道奇牛棚無法止血，歐哈普（Logan O’Hoppe）再轟3分砲逆轉戰局。

道奇面臨更多挑戰，第3任投手耶茲（Kirby Yates）因右大腿緊繃緊急退場。38歲的耶茲是今年新加盟道奇的牛棚老將，去年效力遊騎兵時出賽61場，防禦率僅1.17，本季至今已出賽22場，為牛棚重要戰力。

道奇隨後改由賈西亞（Luis García）接替登板，卻被紐曼（Kevin Newman）擊出安打再度失分，該局共失5分，天使反超為10比7。

7局下，魯辛再度建功，擊出安打助道奇追至8比10。8局下，雖然大谷翔平與貝茲都遭到解決，弗里曼敲安製造攻勢，帕吉斯與蒙西（Max Muncy）連續安打再追1分，縮小差距至9比10。

天使9局上靠著盧戈（Matthew Lugo）轟出保險分全壘打，拉開至11比9。9局下，天使由簡森（Kenley Jansen）跨局登板關門，大谷翔平靠野手選擇上壘後成功盜上二壘，並因對方「故意投手犯規」推進至三壘，簡森直接在投手丘上手勢示意，最終未能得分，天使以2分之差守住勝利。簡森也拿下個人第455次生涯救援成功。