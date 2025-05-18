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新庄也喊甜蜜煩惱！古林5月崛起　火腿豪華輪值出現「排隊」現象

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊監督新庄剛志，對於球隊先發投手群的「過度充實」，也不禁發出「開心的哀嚎」。

據《東京體育報》報導，火腿暫居太平洋聯盟首位。除了火力打線發揮穩定外，另一項關鍵，就是連他隊也稱羨的「豪華先發輪值」所帶來的投手穩定性。

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日本火腿在開季時原訂的六人先發輪值為：伊藤大海、加藤貴之、山崎福也、金村尚真、北山亘基、以及費爾哈根（Drew VerHagen），並預計若有傷兵就由其他投手補位。不過，隨著賽季展開，這六名投手表現都極為出色，讓球隊幾乎無需調整陣容。

報導指出，進入5月後，去年中職年度MVP的古林睿煬強勢崛起，加入豪華輪值。除此之外，職業第4年的右投達孝太，以及第2年的左投細野晴希也陸續繳出好投，讓先發名單競爭更加白熱化。

結果導致現在火腿隊採取「投完一場即下二軍」的輪替起用策略。甚至連推定年薪高達3億5千萬日圓、陣中最高薪的范海根都尚未從二軍升上來，形成少見的「先發大塞車」局面，堪稱典型的「甜蜜負擔」。

對此情況，新庄監督也略顯困惑：「沒想到真的會有一個賽季是（每位先發）投完就下（登錄名單），一一抹消的情況。通常春訓時大家會說『投手好像夠多』，但後來就會變成『怎麼又不夠了』。不過也有些投手不能讓間隔拖太久，這方面還是得靠投手教練去做好調配。」

關鍵字： 日本職棒火腿隊先發投手新庄剛志豪華輪值

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