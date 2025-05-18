總統親臨觀戰！　保莉妮羅馬賽封后成義大利40年首人

▲保莉妮（Jasmine Paolini）在義國總統見證下，如願奪得羅馬大師賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

羅馬大師賽女單決賽，地主年輕好手保莉妮（Jasmine Paolini）在總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）親自到場的見證下，鏖戰1小時29分鐘以6比4、6比2擊敗美國名將高芙（Coco Gauff）成功封后；保莉妮成為自1985年雷吉（Raffaella Reggi）以來，義大利40年首位贏得羅馬大師賽冠軍的女將，達成里程碑。

I used to come here as a little girl just to watch… now I’m holding the trophy. What a dream. Thanks to my amazing team, family, friends & fans. Huge respect to Coco. And yes, we’ve still got the doubles final tomorrow… Forza!! ???????? pic.twitter.com/bzdM1FbaWu [廣告]請繼續往下閱讀... May 17, 2025

「能在家鄉羅馬把這座獎盃握在手中，這是純粹的喜悅，」保莉妮賽後難掩喜悅的說道，「我真的非常開心，也很感激，在羅馬奪冠這真是夢想成真，對每一個在義大利打球的小孩來說都是如此，我正享受這一刻，這是一個不可思議的時刻。」

開賽雙方就展開激烈的多拍對拉，兩人都難以保住發球局，前三局全數破發，隨後保莉妮率先穩住發球局，取得3比1領先；接著保莉妮維持破發優勢，利用正手攻勢頻頻得分，5比4時她靠著一記底線攻擊逼出三個盤末點，隨後強勢以Love Game（對手0得分）6比4拿下首盤。

氣勢大振的保莉妮在第二盤並未遭遇太多阻礙，雙破得手的她最終以一記強勢發球結束比賽；保莉妮在羅馬中央球場（Foro Italico）締造義大利40年來網壇歷史，達成個人生涯重要里程碑。

保莉妮將在下週一重返生涯最高的第4名，適逢即將到來的法網種子排位，而高芙則迎來個人生涯最高的世界第2排名。「她讓我被迫打成那樣，」高芙賽後無奈表示，「也許我本可以發揮得更好，發球、進攻更有威脅，我的確還有可以提升的空間，但今天是她打來取勝的，她理應贏得這場比賽。」