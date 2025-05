總統親臨觀戰！　保莉妮羅馬賽封后成義大利40年首人

▲保莉妮(Jasmine Paolini)在義國總統見證下,如願奪得羅馬大師賽冠軍。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

羅馬大師賽女單決賽,地主年輕好手保莉妮(Jasmine Paolini)在總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)親自到場的見證下,鏖戰1小時29分鐘以6比4、6比2擊敗美國名將高芙(Coco Gauff)成功封后;保莉妮成為自1985年雷吉(Raffaella Reggi)以來,義大利40年首位贏得羅馬大師賽冠軍的女將,達成里程碑。

I used to come here as a little girl just to watch… now I’m holding the trophy. What a dream. Thanks to my amazing team, family, friends & fans. Huge respect to Coco. And yes, we’ve still got the doubles final tomorrow… Forza!! ???????? pic.twitter.com/bzdM1FbaWu