灰狼系列賽遭種族歧視　格林揭球員困境：我們回應會被罰錢

▲格林在灰狼系列賽中遭種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士本季止步於西區準決賽，老將格林（Draymond Green）在球隊以1比4不敵灰狼後，在個人節目《The Draymond Green Show》中，針對明尼蘇達球迷的行為表達不滿，並指出球員與球迷間有著強烈的不對等處境。

「我對球迷的垃圾話是這樣的，我不會太去想太多，作為像我這樣的球員，難免會跟球迷有爭執，但我不太理會。」格林說，「但在明尼蘇達，確實聽到了一些種族歧視的言語，這不是第一次，在這樣的環境中，這種情況經常發生。」

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他進一步指出，「球迷是付錢進場，他們幾乎可以暢所欲言，沒有限制，而我們球員若回應，就會被罰錢、遭到處分，所有懲罰都落在我們身上。」這是格林首度公開表示遭遇種族歧視，也再次引發外界對球員場上人身保障與言論權限的不對等討論。

▲勇士格林、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，格林也談及隊友庫明加（Jonathan Kuminga）即將面臨的自由球員身份與未來展望。

格林表示，「我只會給他一個建議，保持穩定，每晚都要做到，這是成長的關鍵。」格林也提到庫明加與桑托斯（Gui Santos）、穆迪（Moses Moody）等年輕球員今年都有明顯進步，祝福庫明加無論去留與否都能有好發展，「我曾經也處在那種合約抉擇的階段，能理解他的處境，無論他未來是否留在這裡，都希望他一切順利。」