運動雲

>

灰狼系列賽遭種族歧視　格林揭球員困境：我們回應會被罰錢

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林在灰狼系列賽中遭種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士本季止步於西區準決賽，老將格林（Draymond Green）在球隊以1比4不敵灰狼後，在個人節目《The Draymond Green Show》中，針對明尼蘇達球迷的行為表達不滿，並指出球員與球迷間有著強烈的不對等處境。

「我對球迷的垃圾話是這樣的，我不會太去想太多，作為像我這樣的球員，難免會跟球迷有爭執，但我不太理會。」格林說，「但在明尼蘇達，確實聽到了一些種族歧視的言語，這不是第一次，在這樣的環境中，這種情況經常發生。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步指出，「球迷是付錢進場，他們幾乎可以暢所欲言，沒有限制，而我們球員若回應，就會被罰錢、遭到處分，所有懲罰都落在我們身上。」這是格林首度公開表示遭遇種族歧視，也再次引發外界對球員場上人身保障與言論權限的不對等討論。

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，格林也談及隊友庫明加（Jonathan Kuminga）即將面臨的自由球員身份與未來展望。

格林表示，「我只會給他一個建議，保持穩定，每晚都要做到，這是成長的關鍵。」格林也提到庫明加與桑托斯（Gui Santos）、穆迪（Moses Moody）等年輕球員今年都有明顯進步，祝福庫明加無論去留與否都能有好發展，「我曾經也處在那種合約抉擇的階段，能理解他的處境，無論他未來是否留在這裡，都希望他一切順利。」

關鍵字： NBA格林庫明加勇士灰狼

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴上台　中英文簡單致詞歡迎各國好手

世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴上台　中英文簡單致詞歡迎各國好手

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

熱門新聞

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

2彭政閔曬與黃仁勳合照！

3黃仁勳壓軸掀世壯運高潮

4世壯運乾燥包竟自燃！選手背包燒起來

5宋晟睿開轟3安2盜飆速147

最新新聞

1詹皇被「俠客烏龍球」選為年度MVP

2馬國畢世壯運輸球搞笑怪「短今沒來」

3大谷翔平6打數掛蛋　道奇不敵天使連敗

4古林強勢輪值！新庄也喊甜蜜煩惱

5打灰狼遭種族歧視　格林揭球員困境

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

富邦隊友相挺本季首勝　黃保羅要請喝星巴克

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

富邦本季首度單周3勝　鋒總：順暢度越來越好

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366