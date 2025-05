李灝宇猛敲雙二壘打！柯敬賢4打點、打擊率飆近4成超搶眼

▲李灝宇 。(圖/截自brossports_officia IG)

記者楊舒帆/綜合報導

老虎3A李灝宇於18日(台灣時間)出賽,單場敲出兩支二壘安打;鄭宗哲在雙重賽皆有亮相,貢獻2分打點;柯敬賢再度擊出長打,表現同樣吸睛。

Hao-Yu Lee puts the tying and go-ahead runs in scoring position with his 2nd double of the night. pic.twitter.com/CG8fHapxB3