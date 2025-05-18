李灝宇猛敲雙二壘打！柯敬賢4打點、打擊率飆近4成超搶眼

▲李灝宇 。（圖／截自brossports_officia IG）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎3A李灝宇於18日（台灣時間）出賽，單場敲出兩支二壘安打；鄭宗哲在雙重賽皆有亮相，貢獻2分打點；柯敬賢再度擊出長打，表現同樣吸睛。

Hao-Yu Lee puts the tying and go-ahead runs in scoring position with his 2nd double of the night. pic.twitter.com/CG8fHapxB3 [廣告]請繼續往下閱讀... May 17, 2025

李灝宇此役擔任先發二壘手、排在第3棒，對戰洋基3A隊。第一打席在1局上敲出二壘安打，可惜留下殘壘；第四打席再敲出一支二壘安打，無奈隊友仍未能將他送回本壘，最終老虎3A以2比7落敗。李灝宇全場4打數敲出2支二壘安打，打擊率升至.255。

海盜3A鄭宗哲面對紅人3A進行雙重賽，皆以先發身份出賽。第一戰擔任第9棒游擊手，2局下擊出安打開啟攻勢，隨後靠著隊友全壘打跑回1分。此戰他3打數1安打、1得分，有1次三振。

第二戰依舊排第9棒，改守三壘，持續展現穩定表現。2局下在滿壘時選到保送，貢獻1分打點，隨後靠隊友安打跑回1分；3局下再敲出高飛犧牲打，追加1分打點。此戰雖1打數無安打，但仍進帳2分打點，打擊率為2成整。

前一戰跑出場內全壘打的道奇新人聯盟小將柯敬賢，此役再度展現火力。對戰遊騎兵，柯敬賢在1局下適時安打貢獻追平分打點，5局下清壘二壘安打追加3打點，最終以8比2獲勝。他4打數2安打，包括1支二壘安打，另有1次三振，打擊率高達.394。