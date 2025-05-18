世壯運大禮包乾燥劑竟自燃　承製單位解釋「有警語」提3應變措施

▲世壯運昨日舉行開幕典禮，各種狀況不斷。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

2025年雙北世界壯年運動會昨（17）日正式開幕，卻傳出有外籍選手參加遊行時，大禮包內的乾燥劑「自燃」而燒到背包，大會贈送的毛巾也燒了一個洞，引起各界譁然。對此承製單位桔禾創意整合有限公司發布聲明致歉，但強調外包裝印有「勿接觸水」警語，並提出3個應變與改善作為。

有民眾昨日在社群平台Threads爆料，選手禮包內的乾燥劑遇水後「自燃」，導致外籍選手的背包和大會送的毛巾都被燒到，引發軒然大波。

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對此承製單位桔禾創意整合有限公司發出聲明回應，坦承事件源於乾燥劑遇水產生高溫放熱反應，除表達遺憾與歉意，已啟動3項應變與補償措施，承諾將徹底檢討禮包發放流程。

桔禾創意說明，為保障禮包中織品、紙製品等易受潮物品的品質穩定，經與主辦單位多次會議討論後決議配置乾燥劑。所用產品為市售常見、主成分為氧化鈣（CaO）的乾燥劑，具吸濕特性，但在遇水時會產生放熱反應，外包裝上亦明確標示「勿接觸水（Do Not Make Wet）」的警語。

然而，開幕當日適逢突發大雨，部分選手禮包嚴重滲水，乾燥劑與水分直接接觸後產生高溫，導致物品損壞。針對這起「極端使用情況」下的意外，桔禾創意表示深刻遺憾，並立即啟動3項措施：

1. 全面檢查所有未發放的乾燥劑，並於發送時進行善意提醒。

2. 針對受損選手，啟動物資補償與更換機制，由工作人員親自說明並致意。

3. 調整禮包發放流程，改為先取出乾燥劑後再進行發送，以杜絕類似狀況重演。

聲明中強調：「世壯運歡迎來自全球的選手齊聚台灣，我們將選手的安全與尊重視為最高原則。雖本次為少數個案，但我們不會輕忽其影響，將用最高標準檢討與改進。」