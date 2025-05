傷後復出扛賽季首轟　洋基拉梅修：能再次出賽真的很棒

▲洋基拉梅修(DJ LeMahieu)夯出賽季首轟。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間18日凌晨,紐約洋基與同城大都會進行「地鐵大戰」第二戰,條紋軍打線本戰敲出2轟,不過都是陽春砲僅進帳2分,大都會靠著明星強打林多(Francisco Lindor)9局上半擊出關鍵高飛犧牲打下,以3比2取勝,扳平系列賽。

洋基今天得分都是靠著全壘打攻下的,3局下半前明星打擊王拉梅修(DJ LeMahieu)鎖定大都會先發投手坎寧(Griffin Canning)94英哩速球,一棒扛出右外野助隊1比0先馳得點,這發全壘打也是拉梅修賽季首轟;6局下半昔日MVP強打貝林傑(Cody Bellinger)相中坎寧87英哩失投滑球敲出一發陽春彈,洋基全場就得這2分。「法官」賈吉(Aaron Judge)今天5支0吞3K,打擊罕見繳白卷。

前3局沒得分的大都會在4局上半有所攻勢,林多選到保送後,索托(Juan Soto)與阿隆索(Pete Alonso)安打串聯助隊破蛋,接著文托斯(Mark Vientos)再送上一支高飛犧牲打,大都會單局進帳2分。

8局打完兩隊戰至2比2平,9局上半大都會在1出局滿壘的情況下,由林多敲出關鍵高飛犧牲打送回寶貴超前分,最終大都會以3比2取勝,扳平系列賽。

Francisco Lindor gets the job done with a sac fly and the @Mets have grabbed the lead! #RivalryWeekend pic.twitter.com/D9y5cY4yoc

雖然輸球,但洋基還是有好消息來臨,即將滿37歲的拉梅修在3局下半擊出右外野陽春砲,隨後又在5局下半打出擊球初速100.5英里的中線安打;守備方面拉梅修在7局上半憑藉著漂亮滑接結束大都會該局攻勢。

「這些比賽氣氛就像季後賽,熱度非常高,」洋基先發施密特(Clarke Schmidt)賽後說道,施密特本場先發6局責失2分,「每當你看到拉梅修熱血的振臂高呼,就知道這場比賽強度非常高。」

「從傷兵名單回來後,我覺得自己很快就找回節奏了,」拉梅修表示,「雖然才幾場比賽,但我感覺狀態真的不錯,能再次在洋基體育場、這些球迷面前出賽真的很棒,這是一個重要的系列賽,我很開心能上場,我不覺得自己太情緒化,但對我來說,也許已經算是了。」

According to Statcast data, D.J. LeMahieu's third-inning homer would have gone out in four big league ballparks: Yankee Stadium, Petco Park, Daikin Park and George M. Steinbrenner Field. pic.twitter.com/faLSpDqw4e