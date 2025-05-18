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傷後復出扛賽季首轟　洋基拉梅修：能再次出賽真的很棒

▲洋基拉梅修（DJ LeMahieu）夯出賽季首轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基拉梅修（DJ LeMahieu）夯出賽季首轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間18日凌晨，紐約洋基與同城大都會進行「地鐵大戰」第二戰，條紋軍打線本戰敲出2轟，不過都是陽春砲僅進帳2分，大都會靠著明星強打林多（Francisco Lindor）9局上半擊出關鍵高飛犧牲打下，以3比2取勝，扳平系列賽。

洋基今天得分都是靠著全壘打攻下的，3局下半前明星打擊王拉梅修（DJ LeMahieu）鎖定大都會先發投手坎寧（Griffin Canning）94英哩速球，一棒扛出右外野助隊1比0先馳得點，這發全壘打也是拉梅修賽季首轟；6局下半昔日MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）相中坎寧87英哩失投滑球敲出一發陽春彈，洋基全場就得這2分。「法官」賈吉（Aaron Judge）今天5支0吞3K，打擊罕見繳白卷。

前3局沒得分的大都會在4局上半有所攻勢，林多選到保送後，索托（Juan Soto）與阿隆索（Pete Alonso）安打串聯助隊破蛋，接著文托斯（Mark Vientos）再送上一支高飛犧牲打，大都會單局進帳2分。

8局打完兩隊戰至2比2平，9局上半大都會在1出局滿壘的情況下，由林多敲出關鍵高飛犧牲打送回寶貴超前分，最終大都會以3比2取勝，扳平系列賽。

雖然輸球，但洋基還是有好消息來臨，即將滿37歲的拉梅修在3局下半擊出右外野陽春砲，隨後又在5局下半打出擊球初速100.5英里的中線安打；守備方面拉梅修在7局上半憑藉著漂亮滑接結束大都會該局攻勢。

「這些比賽氣氛就像季後賽，熱度非常高，」洋基先發施密特（Clarke Schmidt）賽後說道，施密特本場先發6局責失2分，「每當你看到拉梅修熱血的振臂高呼，就知道這場比賽強度非常高。」

「從傷兵名單回來後，我覺得自己很快就找回節奏了，」拉梅修表示，「雖然才幾場比賽，但我感覺狀態真的不錯，能再次在洋基體育場、這些球迷面前出賽真的很棒，這是一個重要的系列賽，我很開心能上場，我不覺得自己太情緒化，但對我來說，也許已經算是了。」

拉梅修今年原本被看好能擔任洋基開幕戰三壘先發，無奈他因為左小腿拉傷自3月1日以來便困擾不斷，最終由卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）成為開季三壘手；如今卡布雷拉遭逢左腳踝骨折、二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）又因右腹斜肌拉傷，預估需4至6週復原，洋基只能再次仰賴拉梅修與佩拉薩（Oswald Peraza）等人補位。

關鍵字： MLB紐約洋基紐約大都會拉梅修

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