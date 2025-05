「射月」頑童朗尼48歲還在投　「不為錢！現在打球只是為了快樂」

▲朗尼(Fernando Rodney)。(圖/截自X:Brandon Dim)

記者楊舒帆/綜合報導

現年48歲的「射月老頑童」朗尼(Fernando Rodney)近日驚喜加盟加拿大獨立聯盟IBL的漢密爾頓紅雀隊(Hamilton Cardinals),並於當地時間17日登板守成,展現不減當年的投球實力。這位曾在大聯盟累積327次救援成功、三度入選明星賽的強投,如今回歸棒球純粹的初衷——「因為開心」。

比賽當天,紅雀隊迎戰布蘭特福德紅襪,朗尼第九局登板守成,雖一度遭遇亂流,甚至被敲出一發逆轉三分砲,但紅雀隊下半局隨即反攻,靠著隊友威廉斯(Josh Williams)的再見安打奪勝,朗尼也意外「撿走」勝投。

Yes. Fernando Rodney is still pitching.



48 years young pic.twitter.com/zfnXGtG58K