「射月」頑童朗尼48歲還在投　「不為錢！現在打球只是為了快樂」

▲朗尼（Fernando Rodney）。（圖／截自X:Brandon Dim）

記者楊舒帆／綜合報導

現年48歲的「射月老頑童」朗尼（Fernando Rodney）近日驚喜加盟加拿大獨立聯盟IBL的漢密爾頓紅雀隊（Hamilton Cardinals），並於當地時間17日登板守成，展現不減當年的投球實力。這位曾在大聯盟累積327次救援成功、三度入選明星賽的強投，如今回歸棒球純粹的初衷——「因為開心」。

比賽當天，紅雀隊迎戰布蘭特福德紅襪，朗尼第九局登板守成，雖一度遭遇亂流，甚至被敲出一發逆轉三分砲，但紅雀隊下半局隨即反攻，靠著隊友威廉斯（Josh Williams）的再見安打奪勝，朗尼也意外「撿走」勝投。

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Yes. Fernando Rodney is still pitching.



48 years young pic.twitter.com/zfnXGtG58K — Brandon Dim (@BrandonDim24) May 17, 2025

漢密爾頓紅雀主場，座位約3,000席。朗尼的出現讓現場氣氛格外熱絡，許多球迷驚呼：「這傢伙怎麼會出現在這裡？」朗尼並非客串，而是正式簽約加入球隊。他去年夏天仍在多明尼加出賽，體能維持良好，變速球仍具有極大壓制力。談到為何選擇來加拿大打球，他坦言：「這不是為了錢，而是為了樂趣。這就像我的興趣一樣。我喜歡釣魚、玩西洋骨牌，也喜歡打棒球。」

這筆簽約來自一次偶然的談話。球隊總裁兼大股東史皮林（Eric Spearin）與教練貝爾納多（Luis Bernardo）去年秋天原打算在多明尼加舉辦選秀營，貝爾納多突發奇想問他：「你認識朗尼嗎？」沒想到真的促成簽約。

史皮林回憶道：「朗尼來試投後，一切都很順利。他沒什麼架子，完全信任我們。當我問他願不願意來，他只說：『好啊！』就這麼簡單。」

朗尼職業生涯橫跨17個大聯盟球季，曾效力多支球隊，以招牌斜戴帽與射箭慶祝動作聞名。2019年更隨國民拿下世界大賽冠軍。「我的手臂還能投，變速球也還在，這就是我還能繼續投的原因。」朗尼說道。

雖然他與這些年輕隊友們之間，出身背景不同，熱愛棒球的初心卻如出一轍。「你必須真的熱愛這項運動。」朗尼說，「我感覺很好、身體健康，只要能打，我就想繼續打下去。」