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高承睿世錦賽男單首戰7局逆轉勝　鄭怡靜直落4橫掃北韓神祕女將

▲▼高承睿、林彥均。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲高承睿苦戰7局逆轉勝，翻盤晉級世錦賽男單64強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球二哥高承睿今（18）日凌晨在2025世界錦標賽男單首輪登場，與法國好手巴德特大戰7局，從局數1比2落後，到3比2率先聽牌再被扳平，決勝局一度6比8落後，所幸「柚子」關鍵時刻連下5分，苦戰超過1小時，以9比11、11比3、10比12、11比8、11比7、5比11、11比8，總局數4比3險勝。

高承睿開賽即陷苦戰，前3局以9比11、11比3、10比12落後。第4局他在3比5時果斷喊暫停，及時穩住陣腳，接下來兩局以11比8、11比7拿下，總局數3比2聽牌。

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不過對手巴德特也不是省油的燈，儘管他世界排名70不及高承睿的第24，但他第6局迅速調整，以11比5將戰局逼入決勝局。關鍵第7局，小高陷入3比6落後，所幸他末段發揮正手威力，在追到6比8後連拿5分逆轉，以11比8鎖定勝局，總局數4比3驚險挺進男單64強。

▲▼高承睿、林彥均。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲林彥均世錦賽首秀即直落4獲勝。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

另一位初登世錦賽舞台的台灣好手林彥均也交出亮眼成績，首輪對上斯洛伐克17歲新星阿爾帕斯，他以4比0（11比7、11比7、14比12、11比4）強勢晉級，但下一戰將強碰世界第8的法國「眼鏡哥」A.勒布朗。

廖振珽也苦戰了7局，他碰上德國名將弗朗西斯卡，最終以3比4（5比11、3比11、11比3、11比8、8比11、11比4、8比11）吞下對戰2連敗，無緣男單64強。

女單方面，台灣一姐鄭怡靜展現十足壓制力，面對北韓「神祕」女將樸秀京，僅花34分鐘就以11比9、11比5、11比5、11比8橫掃過關，挺進次輪，接下來要對上印度選手齊塔莉。

關鍵字： 桌球世界桌球錦標賽高承睿林彥均鄭怡靜廖振珽

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