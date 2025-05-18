牛棚50球！大谷翔平投手調整進入加速期　Live BP本月底登場

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平18日（台灣時間）再度進行牛棚練投，持續進行投手復健調整，術後恢復進度進一步升級。他本次投球數達50球，是手術後最多的投球量，最快球速達95英里（約153公里），追平本季牛棚練習最快紀錄。

當天所使用的球種包括：四縫線速球、卡特球、二縫線速球與指叉球，除了「橫掃曲球（sweeper）」之外皆有練投。據悉，四縫線速球球速大約落在90英里出頭（約145～153公里）。

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當天，大谷在道奇體育場左外野側的牛棚進行熱身練習，採取間隔方式模擬兩局投球。完成投球後，他輕快地跑向右翼，並與效力天使、同為岩手縣花卷東高校畢業的學長菊池雄星熱情握手問好。不久後，佐佐木朗希也加入，三位來自岩手的選手短暫會合，場面難得又溫馨。隨後山本由伸也結束調整行程，加入這場「日本籍投手小聚」。包含日籍隊職員在內，現場共8人圍成一圈交談，氣氛愉快，彼此寒暄約12分鐘。

本季初期，大谷的投手調整一度因配合手術復原進度而暫停，春訓期間也曾「降速」調整，短暫中止牛棚訓練。不過從3月東京開幕戰返美後，已逐步恢復投球節奏。在道奇隊隊醫、同時也是大谷主刀醫師的艾爾崔克（Dr. Neal ElAttrache）建議下，大谷以謹慎步調進行復健，他本人也表示完全配合醫療團隊安排。

據日媒《Full Count》報導，道奇球團工作人員受訪時表示：「預計他會在下週六（25日）進行Live BP，這將會是下一個重要階段。他的身體狀況看起來非常不錯。」

儘管大谷恢復速度明顯加快，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前仍強調，球隊計畫讓他在明星賽之後才正式以投手身分重返戰場。針對復出進度，球團仍保持審慎態度，球團人員也補充：「我們仍會依照每日、每週的狀況來做調整與判斷。」

值得注意的是，道奇目前投手戰力出現吃緊狀況，接連有主力投手受傷。日本投手佐佐木朗希因右肩不適離隊，史奈爾（Blake Snell）則在當天被移入60天傷兵名單，幾乎確定長期缺陣，另一名主力投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）也尚未確定回歸時間，因此大谷翔平復出時程備受矚目。