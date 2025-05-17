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U13社區棒球四強出爐　中大紅襪炸裂首轟、台中騎士投手狂飆14K

▲台中騎士先發投手鄭宇辰完投6局被敲3支安打掉2分，送出14次三振。中大紅襪江侑軒首打席就炸裂賽會首轟。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲中大紅襪江侑軒首打席就炸裂賽會首轟。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽今日（17日）在台北社子島球場進行八強淘汰賽，三支球隊率先脫穎而出，分別為上屆亞軍中大紅襪、台中騎士與東橋社區棒球隊。原定下午舉行的最後一場比賽，由上屆冠軍WHB魔法師對戰大神岡金剛社區，因雨勢過大而順延至明日上午8點開打。大會公告明日為確保準決賽與冠軍賽順利進行，賽程將改為每場5局或90分鐘，若仍平手將啟用突破僵局制。

中大紅襪在八強戰與上屆季軍火焰勇士交手，首局先失3分，但開路先鋒江侑軒隨即轟出陽春全壘打振奮士氣，帶動全隊單局灌進5分逆轉戰局。接替投球的藍品恩穩定壓制火焰勇士攻勢，最終中大紅襪以11比3提前於六局奪勝，率先晉級四強。江侑軒賽後表示，能在落後時開轟幫助球隊反超相當開心，將全力以赴爭取冠軍。

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東橋社區對上力量河馬，五局下火力爆發，李柏晨與劉品希接連開轟震撼全場，終場以11比3獲勝晉級，將與中大紅襪爭奪冠軍門票。李柏晨賽後說打出全壘打像是壓力釋放，劉品希更笑言「夢到自己開轟，沒想到真的實現了」。

台中騎士面對藍色閃電野牛展現全面速度優勢，全場狂盜15次，前兩局便攻下9分定調比賽。先發投手鄭宇辰完投6局僅失2分並送出14K，助隊以11比2晉級四強。

原定進行的WHB魔法師與大神岡金剛社區之戰，因開賽前突如其來的暴雨延期至18日早上8點進行，賽程與規則也將配合天候調整為5局或90分鐘制，平手時啟動突破僵局制。

本屆冠軍隊伍將代表台灣參加6月16日至21日於台灣舉行的LLB 50/70組亞太暨中東區資格賽，爭取前進美國世界賽的機會。

▲台中騎士先發投手鄭宇辰完投6局被敲3支安打掉2分，送出14次三振。中大紅襪江侑軒首打席就炸裂賽會首轟。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲台中騎士先發投手鄭宇辰完投6局被敲3支安打掉2分，送出14次三振。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

關鍵字： 少棒棒球淘汰賽冠軍晉級

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