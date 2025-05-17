兄弟1分差勝率從6成跌至3成！平野點出關鍵原因

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟昨天對樂天桃猿又以1分差輸球，開季至今「1分差」的戰績僅為5勝10敗，明顯低於前兩季的表現。對此，總教練平野惠一認為，戰績變動的背後，其實反映出球隊正在經歷一段重要的轉型期。

兄弟2024年兄弟在1分差比賽拿下22勝14敗（勝率61.1%），2023年則是19勝13敗（59.4%）。相較之下，今年的勝率僅3成33。

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對此，總教練平野惠一表示「成員不同，這些主力選手的狀況也不同，我也覺得現在這時期是讓這支球隊更進一步進化的階段。」

對於背負「二連霸」壓力，平野強調，今年的目標當然還是「奪冠」，但方式必須不同，「今年的目標是冠軍，但要用不同方式拿，不管是打法、內容，希望是以一支全新的球隊去挑戰冠軍。」

面對高層與球迷的高度期待，平野表明自己並不會被「戰績壓力」綁住，「我只在意怎麼讓球隊更好，另一方面，我也想創造這樣的球隊，即使我有一天不在了，或是換了教練團，我們也能留下好的傳統與文化，而不是一切打回原點。」

平野透露，其實從去年開始，自己就一直在強調戰績與養成並行的方向。回顧上個賽季拿下總冠軍後的心境，他坦言，「我滿腦子只有危機意識，其他人怎麼想我不知道，但我只想要讓這支球隊更好。」

他認為，聯盟其他隊伍也正經歷世代交替，「除了台鋼、味全這兩支比較新的球隊之外，富邦其實也比較特別，目前換了很多新血，樂天同樣在戰績兼顧下，也必須考慮到養成。」

多數年輕選手多半是在主力受傷才有機會頂替填補空缺，平野直言，「沒有一支球隊的主力能打完整個球季，在主力受傷時機，讓年輕人上來吸經驗，未來老將退下時，剛好接得上。」

他認為，有經歷過這種階段的球隊，板凳深度會比較好，「主力有狀況時，年輕選手才能馬上補上。」

