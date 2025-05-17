運動雲

>

兄弟1分差勝率從6成跌至3成！平野點出關鍵原因

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟昨天對樂天桃猿又以1分差輸球，開季至今「1分差」的戰績僅為5勝10敗，明顯低於前兩季的表現。對此，總教練平野惠一認為，戰績變動的背後，其實反映出球隊正在經歷一段重要的轉型期。

兄弟2024年兄弟在1分差比賽拿下22勝14敗（勝率61.1%），2023年則是19勝13敗（59.4%）。相較之下，今年的勝率僅3成33。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，總教練平野惠一表示「成員不同，這些主力選手的狀況也不同，我也覺得現在這時期是讓這支球隊更進一步進化的階段。」

對於背負「二連霸」壓力，平野強調，今年的目標當然還是「奪冠」，但方式必須不同，「今年的目標是冠軍，但要用不同方式拿，不管是打法、內容，希望是以一支全新的球隊去挑戰冠軍。」

面對高層與球迷的高度期待，平野表明自己並不會被「戰績壓力」綁住，「我只在意怎麼讓球隊更好，另一方面，我也想創造這樣的球隊，即使我有一天不在了，或是換了教練團，我們也能留下好的傳統與文化，而不是一切打回原點。」

平野透露，其實從去年開始，自己就一直在強調戰績與養成並行的方向。回顧上個賽季拿下總冠軍後的心境，他坦言，「我滿腦子只有危機意識，其他人怎麼想我不知道，但我只想要讓這支球隊更好。」

他認為，聯盟其他隊伍也正經歷世代交替，「除了台鋼、味全這兩支比較新的球隊之外，富邦其實也比較特別，目前換了很多新血，樂天同樣在戰績兼顧下，也必須考慮到養成。」

多數年輕選手多半是在主力受傷才有機會頂替填補空缺，平野直言，「沒有一支球隊的主力能打完整個球季，在主力受傷時機，讓年輕人上來吸經驗，未來老將退下時，剛好接得上。」

他認為，有經歷過這種階段的球隊，板凳深度會比較好，「主力有狀況時，年輕選手才能馬上補上。」
 

關鍵字： 中信兄弟平野惠一轉型期冠軍挑戰年輕球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平又炸！連續3場開轟　本季第16轟獨居全壘打榜首位

大谷翔平又炸！連續3場開轟　本季第16轟獨居全壘打榜首位

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

前悍將瑞恩封號「大田耶穌」　談台灣打者靈活、韓職每棒都壓力

前悍將瑞恩封號「大田耶穌」　談台灣打者靈活、韓職每棒都壓力

好消息！道奇兩外野主力即將歸隊　羅伯斯曝進度

好消息！道奇兩外野主力即將歸隊　羅伯斯曝進度

金慧成猛打秀5次上壘　道奇教頭點出最大優勢：大谷打起來更輕鬆

金慧成猛打秀5次上壘　道奇教頭點出最大優勢：大谷打起來更輕鬆

【傷心母親節】小象遭撞亡！母象守候寸步不離...心碎畫面曝

熱門新聞

大谷翔平又炸！連續3場開轟　本季第16轟獨居全壘打榜首位

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

大谷翔平險被送走？天使當年錯失驚天交易　美記者揭幕後真相

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平又炸！獨居全壘打榜首位

2大谷超狂打法解密！專家看好60轟

3天使曾想交易大谷？美媒爆震撼內幕

4勇士10年功臣成自由球員　盼回歸拚冠

5「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批

最新新聞

1罕見妨礙守備蘇智傑得分不算　餅總動氣脫帽抗議

2主力暢打or練新人？平野給答案

3鄭浩均4局7K飆156　劉貴元助兄弟

4張奕體能沒問題　嚴防「酷暑」找專業

5宋嘉翔特訓狂流汗　阿公：做操等級

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

富邦隊友相挺本季首勝　黃保羅要請喝星巴克

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾　還跳32撞！球迷笑：給我去屏東

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366