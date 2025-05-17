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2025世壯運必追！運動藝人、OB國手賽程公開　侯友宜5／22桌球出賽

▲▼ 2025世壯運必追！運動藝人、OB國手賽程公開　侯友宜5／22桌球出賽 。（圖／世壯運）

圖、文／世壯運提供

2025世壯運今(17)日正式開賽！5/17至5/30為期14天賽程，35個競賽種類橫跨6縣市61處場館同步展開。眾多退役國手參賽，名人也來跨界挑戰，新北市長侯友宜也將於5/22在新莊體育館參加桌球比賽，新北市府團隊組成「新北隊」參加慢壘比賽，5/24首場對戰「臺北隊」，歡迎民眾一起進場觀賽為選手加油。

▲▼ 2025世壯運必追！運動藝人、OB國手賽程公開　侯友宜5／22桌球出賽 。（圖／世壯運）

體育局表示，板橋體育場為雙北世壯運射箭、田徑的競賽場地，前奧運銀牌國手陳詩園、奧運銅牌國手袁叔琪、譚雅婷、帕運選手鄭自強等名將及藝人田依甯、演員陳亮哲的父親陳志洋，此次也會在5/25參與射箭賽事，準備再度展現神射手功力；另外，田徑5/18開賽超馬名將林冠汝將在競走5000m挑戰自我！

▲▼ 2025世壯運必追！運動藝人、OB國手賽程公開　侯友宜5／22桌球出賽 。（圖／世壯運）

前職棒球星周思齊與高國輝領軍「GOATBROS山羊兄弟」棒球隊，若晉級複賽，5/25有機會在三重棒球場大展身手；高國輝也報名高爾夫球，5/20將在台灣高爾夫俱樂部（老淡水）進行預賽。藝人黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等人也組成「閃亮齊心，大家都愛短今！」，首場賽事5/18早上8點在三重棒球場挑戰棒球休閒組，為賽事增添了不少色彩。

職籃明星陳信安再度披上球衣，與一眾前職籃國手及王陽明、JR紀言愷等熱愛籃球的藝人組隊，5/24在輔仁大學中美堂展開激烈的籃球賽事。跆拳道競賽將在板樹體育館進行，奧運跆拳道國手羅嘉翎的教練劉聰達與母親何千金，分別會在5/28、5/29出戰，羅嘉翎也將以教練身分陪伴媽媽一同上場。

▲▼ 2025世壯運必追！運動藝人、OB國手賽程公開　侯友宜5／22桌球出賽 。（圖／世壯運）

報名桌球比賽的新北市長侯友宜，賽前邀請奧運桌球國手陳思羽擔任教練，進行數次特訓，將在5/22下午1點在新莊體育館出賽，陳思羽也會在場邊指導；而新北市府團隊組成「新北隊」參加慢壘比賽，利用周末假日密集訓練，首場賽程5/24下午1點在臺北觀山棒球場對戰「臺北隊」，歡迎民眾一起進場觀賽為選手加油！

邀請民眾一同參與亞洲首場世壯運，進場觀賽領取專屬應援小物與總價值超過百萬的限量「新北幣」，每天數量有限發完為止，還能參加《觀賽集點抽iPhone16》活動，有機會把iPhone 16、Apple Watch、商品禮券等超人氣大獎帶回家！詳細賽程請至2025雙北世壯運官網查詢，世壯運新北專屬活動資訊請關注【新北運動聚點】粉絲專頁。 

關鍵字： 運動名人賽事新北競賽

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