特急彗星來襲！金慧成連9打席上壘　成道奇10年來首位寫紀錄新秀

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇韓籍新秀金慧成連續9個打席上壘，寫下洛杉磯道奇隊史新紀錄，成為近10年來首位達成此紀錄的新秀球員。

道奇17日（台灣時間）面對天使隊的比賽中，獲「特急彗星」封號的金慧成擔任第9棒、二壘手先發上場，完成連續3場雙安以上，並成功將連續打席上壘紀錄推進至9打席。

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本季至今，金慧成在12場出賽中繳出打擊率0.429（28打數12安打）、1發全壘打、5打點、2次保送與3次盜壘，整體OPS為1.038，展現絕佳打擊火力。

過去兩場比賽，金慧成展現驚人的打擊狀態。15日面對運動家在道奇主場初登板就敲出生涯首轟，2打數2安打、1打點、1得分；16日對同一隊更演出3安打、2次保送，5次上壘表現，貢獻2打點、4得分，火力全開。

本場比賽，天使隊派出先發投手為柯查諾維茲（Jack Kochanowicz），本季出賽8場，戰績2勝5敗，防禦率5.23。金慧成在整體道奇打線陷入沉默時，仍能掌握住對手的球路，在3局下2出局情況下首度站上打席，擊出左外野安打；5局下再度登場，面對時速90.5英里的變速球，雖被二壘手擋下，仍靠著快速腳程跑出內野安打。

此役過後，金慧成完成連續9個打席上壘。根據道奇隊播報員巴瑟（David Vassegh）表示，這是自2015年柯瑞・席格（Corey Seager）以來，首次有道奇新秀締造9打席連續上壘紀錄，金慧成也正式將自己的名字寫入道奇隊史，兩人並列為自1958年道奇遷至洛杉磯後，締造連續9打席上壘的隊史新人最高紀錄。

可惜隨後大谷翔平擊出雙殺打，金慧成未能跑回得分。儘管如此，他的持續突破，已成為道奇近期最亮眼的新人之一。