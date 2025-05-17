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大谷翔平轟炸前東家　天使教頭盛讚：異次元存在

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

道奇隊17日（台灣時間）在主場迎戰天使隊，儘管最終以2比6吞敗，但大谷翔平展現驚人火力，單場3打數敲出2安打、貢獻1打點，第8局炸裂本季第16發全壘打，並寫下本季首度連續3場開轟的紀錄，讓前東家天使總教練華盛頓（Ron Washington）看得目瞪口呆。

8局下，道奇以1比4落後，大谷面對天使第4任投手澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn），鎖定第2球卡特球強力一擊，將球轟向中外野方向，擊出超大號陽春砲，擊球初速高達114.9英里（約184.8公里），飛行距離達433英尺，驚艷全場。

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華盛頓賽後受訪時毫不掩飾對這位昔日愛將的敬佩，盛讚：「大谷翔平是來自另一個次元的存在。說真的，他看起來根本不像是這個世界的人。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到這支全壘打時也笑著表示：「真的是打得很完美。」他補充指出，大谷近期打擊狀態絕佳，對球種與球路掌握得當，展現出頂尖打者的實力。

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