柯敬賢炸本季首轟！連兩戰敲長打　林維恩首繳優質先發狂飆8K





▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

年僅18歲的台非混血小將柯敬賢今在道奇新人聯盟對戰釀酒人，敲出本季首發全壘打，率隊拉開比數，雖在後半段被超前，但他再度敲出二壘長打延續球隊反攻氣勢，並靠高飛犧牲打跑回追平分。不過釀酒人9局上突破平手僵局，最終8比7勝出。

柯敬賢此戰先發第4棒指定打擊，專注打擊任務，首打席即選到四壞保送，隨後盜上二壘，完成本季首盜，接著靠隊友二壘安打推進至三壘，再藉對方守備失誤跑回全場首分。第三局下，他在第二打席一棒掃向左中外野，擊出陽春全壘打，也是他本季的首轟，助球隊拉開比數至5比1。

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第5局，柯敬賢擊出三壘方向平飛球遭接殺，八局下再度發揮破壞力，擊出左外野方向的二壘安打，接著靠暴投推進到三壘，再靠隊友高飛犧牲打成功跑回追平分。

不過9局上釀酒人保力諾（Engel Paulino）適時安打攻下致勝分，率隊終場8比7勝出。

柯敬賢此戰3打數2安打、1全壘打、2得分、1盜壘、1保送，連2戰敲長打，打擊率達.379。

運動家旅美小將林維恩同日在1A出戰巨人，主投6局狂飆8次三振、無保送，僅被敲出5支安打失2分，繳出本季個人首次優質先發

林維恩此役開局就壓制巨人打線，首局雖被敲安但無失分，第2、4、6局皆投出雙K，值得一提的是，全場無保送。

其中第6局面對中心棒次，先後讓馬丁（Walker Martin）與喬登（Dakota Jordan）吞下三振，再讓狄亞茲（Lisbel Diaz）擊出飛球出局，三上三下完美收尾。

林維恩繳出旅美以來首次優質先發，且退場時為勝投候選，有望取得個人第2勝。