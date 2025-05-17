G6慘敗後主帥展現風度　馬茲拉致敬席波杜：他值得這一切

▲塞爾提克總教練馬茲拉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

塞爾提克於東區準決賽G6以81比119慘敗給尼克，結束本季季後賽征程，總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）展現高度風度，在賽後特別向對方總教練席波杜（Tom Thibodeau）致敬，「我為席波杜感到高興，他值得這一切。」

面對殘酷敗戰，馬茲拉並未選擇逃避或指責，而是第一時間稱讚對手的表現，展現出成熟教頭應有的氣度。尼克在G6全場壓制波士頓，5位先發球員得分皆上雙，其中哈特（Josh Hart）更繳出自1972年以來隊史首見季後賽大三元（10分、11籃板、11助攻），助紐約大軍成功闖進自2000年以來的首度東區冠軍戰。

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席波杜打造出的鐵血尼克，不僅防守強悍，也具備團隊進攻效率。王牌「關鍵先生」布朗森（Jalen Brunson）攻下23分、6助攻，與阿努諾比（OG Anunoby）、布里奇斯（Mikal Bridges）、唐斯（Karl-Anthony Towns）等人聯手發揮，徹底在攻守兩端壓制塞爾提克發揮。

▲塞爾提克布朗（右）狀態雖好，但犯規累積過快，僅3節就犯滿離場。（圖／達志影像／美聯社）

反觀波士頓方面，布朗（Jaylen Brown）雖拿下20分、6籃板、6助攻，但第3節便6犯離場，其餘球員無人挺身而出，全場命中率僅36%、三分命中率僅29.3%，整體攻守失序。

本季例行賽打出聯盟最佳戰績的塞爾提克，原本期待完成衛冕，但在坦圖（Jayson Tatum）G4阿基里斯腱撕裂後，整體戰力受到重創，如今止步次輪，勢必引發外界對球隊建構、輪替深度與馬茲拉調度的檢討聲浪。

▲尼克總教練席波杜。（圖／達志影像／美聯社）

然而，在壓力與失落中，馬茲拉選擇給予同行最大敬意，他對媒體說，「這是他（席波杜）應得的成果。」一席話，成為這場系列賽結束後，最動人的一幕。