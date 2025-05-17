佐佐木朗希肩傷硬撐？羅伯斯肯定鬥志：盼日後坦率溝通

▲道奇佐佐木朗希、總教練羅伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊於5月16日（台灣時間17日）主場迎戰洛杉磯天使隊。賽前，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）接受媒體訪問，談及佐佐木朗希的傷況時表示，「這對朗希來說是一個很好的學習機會。」

佐佐木為何明知身體有疼痛、不適情形卻仍堅持出賽？羅伯斯表示，當被問到，「我認為他本質上就是個充滿鬥志的人。他想留在那個位置上。他知道我們的投手群正在陷入低潮，並相信自己可以應對。」

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他進一步表示，「因此，他覺得自己能撐得過去。但這也開始反映在他的表現上了。出現了球速波動和投球不穩定的狀況，最終他才坦承自己的狀況並告訴了我們。」

是否存在溝通問題，以及如何改進這樣的情況，羅伯斯坦言，「這個問題不僅僅是朗希的問題，很多選手都有這樣的狀況——他們不願告訴我們自己真正的感受。」

他強調，「溝通必須是雙向的。如果我們沒被告知，那我們就無從得知。所以我希望朗希能從這次學到一課。只要他能坦率地表達自己的狀況，我們就能做出選擇。我相信這次對朗希是一個很好的學習經驗。」

佐佐木朗希在5月10日（台灣時間）對響尾蛇之戰，投不滿5局失掉5分退場。隨後於5月14日（台灣時間）被診斷出「右肩夾擠」，並進入傷兵名單。

