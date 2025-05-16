旅日好手蔡佩穎3度出征美國公開賽　力拚晉級突破自我

▲蔡佩穎3度出征美國女子公開賽，力拚晉級寫新頁 。（圖／台新育樂提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣旅日高球名將蔡佩穎將於6月參加2025美國女子公開賽，生涯第3次挑戰這項大滿貫賽事。她在今年4月22日於日本房總鄉村俱樂部舉行的資格賽中，以總桿數138桿、低於標準桿6桿的成績成功晉級。儘管距離比賽還有一段時間，蔡佩穎已展開備戰計畫，綜合過往經驗制定策略，她的目標也十分明確：「突破去年自己的成績，晉級是我最大的目標。」

蔡佩穎在2025賽季表現穩健，先後摘下日立慈善盃與去年底的大亞女子公開賽冠軍，並持續於日本女子職業巡迴賽中參賽，以維持競技狀態與比賽節奏。回顧她的大滿貫歷程，蔡佩穎坦言2017年首次參賽時因經驗不足而未能有亮眼表現，此後多年未再挑戰資格賽。

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直到去年，她重新鼓起勇氣出發，成功取得第2次參賽機會，雖然未能晉級，但寶貴的經驗讓她更有信心，並明確了解需要調整的方向。對於即將再次站上大滿貫舞台，她感到相當珍惜：「希望這次能有更多收穫與突破，每場比賽我都當成是挑戰的一部分，期盼能把最佳狀態帶到美國。」

距離2025美國女子公開賽僅剩3周，蔡佩穎計劃透過持續參賽來調整至最佳狀態，迎接即將到來的挑戰。她表示：「我會代表台灣爭取最佳成績。」本次除了蔡佩穎外，美巡賽好手錢珮芸也在日前於佛羅里達州的美國女子公開賽預選中，以低於標準桿7桿的表現取得備取資格。雖然尚未確定能否正式參賽，錢珮芸仍全力備戰，期望在接下來的賽季中展現實力、打出佳績。