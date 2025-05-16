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中國信託女子公開賽決戰明登場　侯羽桑穩居榜首、俞涵軒竄升第2

▲▼2025中國信託女子公開賽，侯羽桑、俞涵軒。（圖／中國信託銀行提供）

▲2025中國信託女子公開賽，侯羽桑以低於標準桿7桿、總桿數137桿暫居第1。（圖／中國信託銀行提供）

記者游郁香／綜合報導

「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」今（16）日進行第2回合賽事，台灣好手侯羽桑穩紮穩打，以低於標準桿7桿、總桿數137桿暫居第1，展現大將之風；另一名台灣選手俞涵軒則以低於標準桿6桿、總桿數138桿，從並列第5一舉竄升至並列第2，為明日冠軍之爭增添看頭。

侯羽桑今日面對泰國選手喬雷達的強勢攻勢，依然穩定發揮，抓下4隻小鳥。雖然在第16洞因開球偏左遭遇亂流，打出雙柏忌，排名一度接近被追上，但她迅速調整心態，守住領先位置。侯羽桑賽後表示，明日將與好姊妹俞涵軒同組出賽，期待能在家鄉捧回冠軍。

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俞涵軒則憑藉穩定的木桿表現，攻旗果斷且推桿精準，本回合繳出68桿的成績。她表示，今日的上球道率提升，讓進攻旗子更加順利，希望明天能延續這樣的狀態，挑戰更高名次。

▲▼2025中國信託女子公開賽，侯羽桑、俞涵軒。（圖／中國信託銀行提供）

▲2025中國信託女子公開賽，俞涵軒以總桿數138桿躍升至並列第2。（圖／中國信託銀行提供）

目前賽事排名前段班的選手包含侯羽桑、喬雷達、俞涵軒以及泰國選手帕查拉朱達，3人並列第2；日本選手山本景子與台灣選手彭婕則並列第5。明日最終回合，台灣、日本及泰國三3國選手將展開激烈競逐，爭奪冠軍獎金日幣900萬元。

賽事主辦方為提升球迷觀賽體驗，特於第1洞、第10洞及第18洞設置觀眾席，並安排桃園捷運A7體育大學站接駁專車，方便民眾往返。活動現場不僅免費入場，更提供抽獎機會，頭獎為iPhone 16，吸引球迷進場支持心儀選手。

關鍵字： 2025中國信託女子公開賽JLPGA巡迴特別錦標賽侯羽桑俞涵軒

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