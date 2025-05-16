「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

.@RealJayWilliams sounds off on Jimmy Butler's performance after the Warriors' loss to the Timberwolves in Game 5.— Get Up (@GetUpESPN) May 15, 2025
"You weren't asked to win the war, you were asked to hold the damn line." pic.twitter.com/YS1LgqgUN7
記者游郁香／綜合報導
勇士在西區準決賽4連敗遭淘汰，鋒線大將巴特勒（Jimmy Butler）未能扮演「季後賽Jimmy」救世主角色，身體不適之下連2戰表現低迷，引發《ESPN》名嘴與昔日熱火「隊魂」哈斯倫（Udonis Haslem）集體砲轟，哈斯倫更直言，「他不是那種擋不住的球員。」
“The playoff Jimmy thing has put Jimmy Butler in a conversation with guys that are above him… Jimmy Butler didn’t have anymore to give… He’s not that unstoppable guy.”— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 15, 2025
Udonis Haslem on the Warriors being eliminated by the Wolves ????
(via @FirstTake)pic.twitter.com/DXsIDMhV4c
巴特勒在關鍵的第4與第5戰合計僅出手20次、拿下31分，並未施展他6屆全明星身手。原本灣區天王柯瑞（Stephen Curry）預計G6就能復出，但隊友沒能延長戰線下，只能提前放暑假。
▲巴特勒在系列賽最後兩戰表現失常，遭到外界猛烈抨擊。（圖／達志影像／美聯社）
節目《Get Up》主持人、前NBA球員威廉斯（Jay Williams）重話批評巴特勒，「你又不是被要求去贏下一整場戰爭，只是要你撐住防線，好嗎？就一場比賽而已，不是兩場、三場，就一場。讓你們太陽系的太陽還有機會在G6升起。那顆太陽就是柯瑞。」
威廉斯還直言，巴特勒即將在未來2年賺進1.2億美元，卻沒打出應有價值，「就算你快被淘汰，也該拚命出手，而不是比前一場多投兩次就結束比賽。」
▲名嘴威廉斯怒批巴特勒：「只要你撐住一場就好！」。（圖／路透）
另一位《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）則認為巴特勒當初「逼宮」離開熱火，就是想在另一位主將身邊打球，當「羅賓」的角色，但柯瑞掛傷號後，只求他撐下一戰，他卻交出讓人失望的成績單，「這不是坦圖（Jayson Tatum）那種整季報銷的傷勢，大家都知道柯瑞一周內可回歸，但你沒守住。」
巴特勒過去在熱火的老大哥哈斯倫也不留情面表示，「季後賽Jimmy這個說法，把他放進了不屬於他的對話層級……他已經沒東西能再拿出來了，他不是那種擋不住的球員。」
平心而論，巴特勒確實在加盟勇士後扭轉了賽季，幫助球隊殺進季後賽鎖定第7種子，但季後賽最後關鍵兩戰的失常表現，讓他在輿論場上飽受撻伐。
▲巴特勒被寄予厚望，但G4、G5合計僅得31分，表現未達預期。（圖／路透）
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