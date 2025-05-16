「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

.@RealJayWilliams sounds off on Jimmy Butler's performance after the Warriors' loss to the Timberwolves in Game 5.



"You weren't asked to win the war, you were asked to hold the damn line." pic.twitter.com/YS1LgqgUN7 — Get Up (@GetUpESPN) May 15, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士在西區準決賽4連敗遭淘汰，鋒線大將巴特勒（Jimmy Butler）未能扮演「季後賽Jimmy」救世主角色，身體不適之下連2戰表現低迷，引發《ESPN》名嘴與昔日熱火「隊魂」哈斯倫（Udonis Haslem）集體砲轟，哈斯倫更直言，「他不是那種擋不住的球員。」

“The playoff Jimmy thing has put Jimmy Butler in a conversation with guys that are above him… Jimmy Butler didn’t have anymore to give… He’s not that unstoppable guy.”



Udonis Haslem on the Warriors being eliminated by the Wolves ????



(via @FirstTake)pic.twitter.com/DXsIDMhV4c — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 15, 2025

巴特勒在關鍵的第4與第5戰合計僅出手20次、拿下31分，並未施展他6屆全明星身手。原本灣區天王柯瑞（Stephen Curry）預計G6就能復出，但隊友沒能延長戰線下，只能提前放暑假。

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▲巴特勒在系列賽最後兩戰表現失常，遭到外界猛烈抨擊。（圖／達志影像／美聯社）

節目《Get Up》主持人、前NBA球員威廉斯（Jay Williams）重話批評巴特勒，「你又不是被要求去贏下一整場戰爭，只是要你撐住防線，好嗎？就一場比賽而已，不是兩場、三場，就一場。讓你們太陽系的太陽還有機會在G6升起。那顆太陽就是柯瑞。」

威廉斯還直言，巴特勒即將在未來2年賺進1.2億美元，卻沒打出應有價值，「就算你快被淘汰，也該拚命出手，而不是比前一場多投兩次就結束比賽。」

▲名嘴威廉斯怒批巴特勒：「只要你撐住一場就好！」。（圖／路透）

另一位《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）則認為巴特勒當初「逼宮」離開熱火，就是想在另一位主將身邊打球，當「羅賓」的角色，但柯瑞掛傷號後，只求他撐下一戰，他卻交出讓人失望的成績單，「這不是坦圖（Jayson Tatum）那種整季報銷的傷勢，大家都知道柯瑞一周內可回歸，但你沒守住。」

巴特勒過去在熱火的老大哥哈斯倫也不留情面表示，「季後賽Jimmy這個說法，把他放進了不屬於他的對話層級……他已經沒東西能再拿出來了，他不是那種擋不住的球員。」

平心而論，巴特勒確實在加盟勇士後扭轉了賽季，幫助球隊殺進季後賽鎖定第7種子，但季後賽最後關鍵兩戰的失常表現，讓他在輿論場上飽受撻伐。

▲巴特勒被寄予厚望，但G4、G5合計僅得31分，表現未達預期。（圖／路透）