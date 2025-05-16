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勇士現有核心剩2年能爭冠？　巴特勒：我們還有很多好球可打

記者游郁香／綜合報導

金州勇士今年季後賽之旅止步次輪，隨著核心陣容老化，這支昔日霸主是否正走向「最終章」，再次引發關注。不過今年季中才入隊的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）對球隊未來仍充滿信心，強調他們還有很多「好球」可打。

勇士3巨頭柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒，合約都將在2026-27賽季結束後到期，總教練柯爾（Steve Kerr）去年簽下兩年延長合約，合約在下賽季結束後到期。這意味著勇士要以現有核心奪冠的時間，可能只剩下兩年。

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

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▲巴特勒相信勇士還有很多好球可打。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒被問到是否認為這兩年是球隊爭冠的關鍵期，他同意這個說法，但也補充道，這段時期有可能會延長，「如果我們能贏下來，也許這段時間可以更久。因為我仍相信，我們還有很多好球可以打。」

勇士3巨頭都已邁入生涯尾聲，柯瑞已37歲，巴特勒與格林也都35歲，但巴特勒仍看好他們能維持高水準的表現，「大家都很注意身體保養，也都做對了很多事，我認為潛力仍在。新賽季完整開打後，我們會知道答案。」

▲▼勇士天王柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞與格林的合約同步到期。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞也表達類似看法，他表示「還有很多能量可以釋放」，但比起長期展望，他更專注於眼前的備戰任務。

「我們當然希望這趟旅程可以持續越久越好，但當務之急是：明年這支球隊需要什麼？夏天該回答這些問題，每個人都要做好個人準備……這是我們現在最專注的方向。」柯瑞如此說道。

柯瑞也坦言，休賽季球隊將面臨不少陣容抉擇。包括前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）、資深中鋒魯尼（Kevon Looney）與「小手套」培頓二世（Gary Payton II）在內等輪替球員，下季都沒有合約保障，球隊高層勢必要做出調整與選擇。

▲勇士柯瑞、火箭格林。（圖／路透）

▲勇士核心的爭冠時間只剩2年？（圖／路透）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jimmy ButlerStephen CurryDraymond Green

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